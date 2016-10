Roda de Conversa contribui para mudar comportamento dos participantes

A Roda de Conversa, com o tema Luto, realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALE/RR), por meio da Escola de Legislativo (Escolegis), contribuiu para a mudança de comportamentos de alguns participantes, no que diz respeito a lidar com a perda de um ente querido. O assunto foi proposto após a trágica partida do servidor Wertom Souza, que completou nesta quarta-feira, 26, um mês de ascensão ao mundo do espírito.

A diretora da Escolegis, Elisa Martins, foi uma das que mudou a forma de pensar após ouvir os relatos dos participantes. “A partir desta conversa reconheci que minha postura era egoísta em não ir a velório. Estava sendo egoísta porque decidia não ir sob o argumento de que queria ficar com a imagem da pessoa viva, quando na verdade queria mesmo era me poupar daquele momento. Mas aprendi que tenho que ir não só em memória da pessoa que morreu, mas principalmente pelos familiares que precisam do apoio dos amigos naquele momento”, justificou.

Elisia disse que resistia em ir, mesmo tendo ouvindo a mãe falar sobre a importância da presença dos amigos. “Quando meu irmão morreu, a preocupação da minha mãe era se não viesse alguém ao velório. Nunca havia parado para pensar sobre a fragilidade da família naquele momento de dor, em que os amigos podem confortar”, complementou.

O irmão de Werton Souza, o empresário Magno Souza, disse que mudou a forma de pensar com a morte do irmão. “Depois que vi no velório tantos amigos, os quais foram lá para se despedir, mas que pra mim foi mais que uma despedida, percebi que foi uma forma de confortar a mim e a minha família. Me senti muito afagado por pessoas que não via a muitos anos”, contou.

O sofrimento com a perda do irmão foi eliminado após vivenciar uma experiência sobrenatural. “Estava sendo confortado por uma amiga e, em determinado momento, fui surpreendido por um silêncio e a presença do Tom. Ninguém disse nada, mas eu ouvi ele dizer “cara, não fica assim. Estou de boa!”. O abraço dela era o abraço dele, e na fisionomia dela eu via ele. Naquele momento senti uma paz muito grande e o sofrimento cessou”, contou Magno, emocionado.

O superintendente legislativo João de Carvalho, explicou que, a partir de uma visão espírita, qual o melhor caminho para encarar essa ausência do corpo, uma vez que o espírito continua vivo. “É preciso educar o espírito e perceber a necessidade de compreender o processo da vida, especificamente após a morte do corpo físico. O espírito continua e devemos lembrar sempre das coisas boas que essas pessoas fizeram enquanto estavam entre nós”, recomendou.

Na avaliação da psicóloga da Escolegis, Camila Sales, “o encontro foi muito positivo por conta da troca de experiências e pela postura aberta dos participantes, de ouvir e respeitar o posicionamento do outro”.

