Roberto Ramos recebe comenda Orgulho de Roraima do Poder Legislativo

O professor doutor Roberto Ramos recebeu nesta sexta-feira, 15, a comenda ‘Orgulho de Roraima’ pelas mãos do deputado Flamarion Portela (PDT), autor da indicação. A homenagem aconteceu na antessala do plenário Noêmia Bastos Amazonas, da Assembleia Legislativa de Roraima.

Roberto Ramos é pernambucano, doutor em Ciência Política pela USP (Universidade de São Paulo), professor no curso de Ciências Sociais e do programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da UFRR (Universidade Federal de Roraima). Foi reitor da UFRR por oito anos (2004 a 2012). Atualmente, coordena o Núcleo de Pesquisas Eleitorais e Políticas da Amazônia (Nupepa).

“Eu me sinto muito orgulhoso com essa homenagem da Assembleia Legislativa, por meio do nosso deputado Flamarion. Dizer que nesse período de 24 anos, seja como professor, formador de pessoas, como pesquisador contribuindo com a política do Estado, mas também como reitor, foram oito anos de dedicação a universidade no sentido de fazê-la maior e mais importante para Roraima”, comentou Ramos.

Para o deputado autor da indicação, Flamarion Portela, essa comenda representa o reconhecimento a dedicação de Roberto Ramos ao longo dos anos a educação. “Teve a oportunidade de ser eleito reitor da UFRR e fez um magnânimo trabalho naquela instituição, não só no crescimento físico, ela cresceu no número de professores”, frisou o parlamentar.

Prova disso, segundo Portela, é o conceito tido pela UFRR, pelo MEC (Ministério da Educação), como uma das universidades federais mais importantes da região Norte do País. “Continuo a dizer, a educação é o elemento vetor de qualquer cidadão”, complementou.

Yasmin Guedes