Ríver e Roraima abrem o 2º Turno do Futebol Feminino nesta quinta-feira

O 2º Turno do Campeonato Roraimense de Futebol Amador Feminino de 2017 será aberto na noite desta quinta-feira no estádio Ribeirão. A equipe do Ríver enfrentará as meninas do Atlético Roraima, cuja partida está prevista para às 19h30 no estádio Ribeirão.

No domingo passado aconteceu a decisão do 1º Turno, quando o São Raimundo jogo contra o Atlético Roraima. No tempo normal foi registrado um empate em 0 x 0 e a decisão foi nas penalidades. Após as cobranças o Mundão do São Vicente levou a melhor sobre o Tricolor da Mecejana pelo placar de 3 x 2. E garantiu o resultado na decisão da competição.

O jogo desta quinta será a chance do Verdão da Aparecida se reabilitar na competição, porque no primeiro jogo parte do elenco não compareceu contra o São Raimundo e perdeu por W x 0 pro Mundão. No segundo jogo o Ríver levou uma sonora goleada de 18 x 1 para o Roraima.

Dando sequência ao 2º Turno do Campeonato de Futebol Feminino, no próximo domingo jogam São Raimundo x Ríver confronto marcado para às 17 horas no estádio Ribeirão. E fechando esta fase o Roraima pega o São Raimundo no dia 20 deste mês.

Neste confronto caso o Mundão do São Vicente vença o Tricolor da Mecejana o São Raimundo será automaticamente campeão da competição, haja vista ter garantido o 1º Turno domingo passado. Mas se o Roraima levar a melhor frente o São Raimundo a decisão será no dia 23 deste mês.

Wilson Barbosa