Rio Branco recebe atividades de educação ambiental e fiscalização

Durante todo este fim de semana, 18 e 19, a Praia Grande que fica do lado do município do Cantá, vai receber as equipes de Educação Ambiental e Fiscalização da Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) para a realização de mais uma Blitz Ambiental.

Depois de receber várias denúncias de banhistas, a Fundação vai fiscalizar a área para evitar o tráfego de veículos no local que é uma APP (Área de Preservação Ambiental). Segundo o chefe da Divisão de Educação Ambiental, Richard Marcelo, é importante preservar a área ao redor dos rios para que a população possa continuar usufruindo.

“Vamos começar com as pessoas que entram através do Santa Cecília, para que se sensibilizem quanto à questão dos resíduos sólidos e o tráfego de veículos automotores, porque trilhas em áreas de APPs são proibidas por lei, se não elas acabam e nossos filhos não poderão utilizar o que temos hoje”, argumentou.

A equipe também vai sensibilizar os frequentadores da Praia Grande com relação ao lixo e alimentos. “As pessoas que vendem produtos lá, têm a consciência de fazer a limpeza ao redor, mas ainda temos que destacar também sobre a alimentação dentro da água, por que os restos de comida atraem peixes, inclusive piranhas que atacam os banhistas”, destacou Richard.

A ação conta com o apoio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), DPMA (Delegacia de Polícia de Meio Ambiente) e CBMRR (Corpo de Bombeiros de Roraima).

Rosi Martins