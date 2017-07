Revitalização: Prefeitura de Boa Vista entrega nova praça no bairro Pricumã

A Prefeitura de Boa Vista entregou nesta sexta-feira, 14, mais uma área de lazer totalmente revitalizada na capital. A Praça Chevelar Montenegro Peixoto, localizada na avenida Via das Flores, é o mais novo espaço de recreação para os moradores do Pricumã e bairros vizinhos.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de secretários municipais, a deputada federal Maria Helena Veronese, o senador Romero Jucá, a prefeita Teresa Surita e familiares de Chevelar Peixoto, ao som de música da Banda Municipal do Instituto Boa Vista de Música (IBVM), além das atividades do Programa Noite Adentro, Feirinha de Artesanato e atividades lúdicas do CRAS e do Bloco dos Palhaços, fazendo a alegria da criançada.

Por meio de um convênio com o Ministério do Turismo, a Prefeitura transformou o pequeno espaço em uma estrutura moderna, seguindo o padrão das demais praças da capital. O local recebeu piso em paver de alta resistência e uma quadra poliesportiva, além de uma lanchonete, banheiros com acessibilidade, playground, posto de vigilância, iluminação pública e paisagismo.

A prefeita Teresa Surita destacou, mais uma vez, a parceria com o senador Romero Jucá. Segundo Teresa, não seria possível realizar essas melhorias na cidade sem os recursos que são trazidos para o município através do senador. “Trabalhamos de forma transparente para que as pessoas vejam onde o dinheiro está sendo aplicado e os resultados estão sendo vistos”, destacou.

De acordo com Teresa, a inauguração da nova praça do Pricumã representa um momento especial, tanto para os moradores, quanto para a família Peixoto. “Esta é uma homenagem justa e que mexe com todos os familiares ao saber que o nome do seu pai estará eternizado e sempre será lembrado. Onde ele estiver, ele estará feliz com esta homenagem”, ressaltou a prefeita.

Paulo Peixoto, filho de Chevelar Peixoto, agradeceu em nome da família. “Ter neste espaço público uma praça tão bonita, com o nome do nosso patriarca, é motivo de grande felicidade para todos nós. É neste bairro que muitos da família residem e foram criados. É um momento único para nós”, destacou.

Ester Gomes, 17 anos, cresceu no Pricumã sem nenhuma referência de área de lazer no bairro. Quando criança, brincava no local de revitalização da praça, onde haviam alguns brinquedos desgastados com o tempo. “Para brincar, precisávamos ir até as praças do centro. Hoje, meus irmãos não precisarão disso. Estamos felizes por ter esse espaço novo pertinho de casa”, disse a estudante.

Chevelar Montenegro Peixoto

Filho de desbravadores do ex-território de Roraima, Norberto Gonçalves Peixoto e Francisca Montenegro Peixoto, nascido em 15 de novembro de 1904, em Santarém/PA, formou uma das famílias mais tradicionais da região do Amajari/Tepequém.

Chevelar, como gostava de ser chamado, foi um próspero pecuário, agricultor e comerciante. Por muitos anos foi uma referência em produtividade de gado e plantio de legumes. Na década de 60, foi comerciante de gêneros laticínios na Serra do Tepequém, comprados por famílias da região e garimpeiros.

Na década de 70, por conta dos estudos dos filhos, mudou-se para Boa Vista, mas sem deixar o lado comerciante de lado. Chevelar faleceu em 27/05/2016, em sua residência, ao lado dos filhos. Foram 111 anos bem vividos e deixou o legado de uma família trabalhadora

Praça do Pricumã

A Lanchonete do Pricumã, onde funcionava a antiga praça, foi inaugurada em 1991, em comemoração aos 101 anos do município. Vinte e seis anos depois, a Prefeitura de Boa Vista incluiu a área no projeto de revitalização, resgatando a história deste lugar que fez a alegria de crianças na década de 90. De acordo com o último Censo realizado em 2010, o bairro do Pricumã possui 7.051 habitantes, sendo a grande maioria composta por mulheres.

Jéssica Costa