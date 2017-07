Revitalização de todos os pontos semafóricos antigos é concluída

A Prefeitura de Boa Vista, por meio Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) concluiu nesta quinta-feira, 20, a revitalização de todos os pontos semafóricos antigos da capital, onde principalmente foi feita a substituição das lâmpadas incandescentes para as feitas de led.

Em 2013, Boa Vista contava com 25 pontos semafóricos. Desde então, a prefeitura implantou outros 30, totalmente modernos com led, porta-focos e nobreak com capacidade de funcionamento por até 2h sem energia elétrica. Com isso, Smtran vem revitalizando os aparelhos antigos, substituindo para os modelos novos.

Os dois últimos pontos semafóricos a serem revitalizados foram os que estão localizados no cruzamento da avenida Glaycon de Paiva com Terêncio Lima e também com a avenida Araújo Filho, centro de Boa Vista.

De acordo com o diretor do Departamento de Engenharia de Trânsito (DET), Gilvan de Jesus Santos, a mudança representa maior economia para o município, pois além de terem baixa visibilidade, as lâmpadas incandescentes consomem mais energia e não são mais fabricadas no país.

“Não se comercializa e nem se fabrica mais lâmpadas incandescentes para semáforos, até por questões ambientais. Além disso, as feitas de led são muito mais econômicas. Então, isso representa um ganho para o município e para os condutores, contribuindo assim para maior segurança no trânsito”, disse.

Além disso, a Prefeitura já iniciou o processo de instalação de quatro novos pontos semafóricos: Parimé Brasil com Rui Baraúna; Rua Carmelo com Laura Pinheiro; Izídio Galdino com Felinto Barbosa e Felinto Barbosa com Solón Rodrigues.

Fábio Cavalcante