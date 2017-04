Revista Exame aponta prefeita Teresa Surita como uma das mais influentes nas redes sociais

A prefeita Teresa Surita aparece empatada com João Doria, prefeito de São Paulo, considerado o fenômeno das redes sociais nos 100 primeiros dias de mandato da atual gestão. Além dos dois, o prefeito de Salvador, ACM Neto, compõe o topo da lista, tendo os três alcançado a maior qualificação: nota 8.

A lista, formada por dez nomes, faz parte do ranking de prefeitos mais influentes da internet, segundo levantamento exclusivo encomendado pela Revista Exame e executado pela Consultoria Medialogue, em parceria com a Reputation Guardian, referência em pesquisa no ambiente digital.

A pesquisa avaliou o desempenho dos chefes do Executivo municipal das capitais brasileiras em uma escala de 0 a 10 que mede três critérios: base total de fãs comparada ao número de eleitores da respectiva cidade, nível de engajamento da página e o nível de relacionamento com o público. Foram considerados influentes aqueles que somaram de 6 a 10 pontos.

Matéria completa está no site da revista: (http://exame.abril.com.br/brasil/doria-divide-o-topo-dos-gestores-mais-influentes-nas-redes/), divulgada nesta segunda-feira (17). Nessa pesquisa, os três prefeitos – de Boa Vista, de Salvador e de São Paulo – aparecem no topo.

Em seguida, vêm os prefeitos de São Luís: Edivaldo Holanda Junior (PDT) – Nota: 7; Florianópolis: Gean Loureiro (PMDB) – Nota: 7; Porto Alegre: Nelson Marchezan Jr. (PSDB) – Nota: 7; Curitiba: Rafael Greca (PMN) – Nota: 7; Porto Velho: Dr. Hildon (PSDB) – Nota: 6; Vitória: Luciano Rezende (PPS) – Nota: 6; e Rio de Janeiro: Marcelo Crivella (PRB) – Nota: 6.

Dos três que encabeçam a lista, Teresa é a única a contabilizar cinco mandatos frente à prefeitura de uma capital. Neste atual, é possível perceber que vários setores do município receberam investimentos, com sensíveis melhorias para a população. Isso, sem dúvida, foi o que fez com que a prefeita alcançasse destaque na pesquisa em nível nacional.

Compromisso

Entre os feitos que mantêm o trabalho de Teresa nesse patamar de aceitação, está o que ela chama de “compromisso” de cuidar de Boa Vista e da população. “Temos dado continuidade ao planejamento estratégico, pensando na cidade para o futuro”, destacou, ressaltando que, apesar da crise que assola o País, a prefeitura tem conseguido desenvolver os trabalhos a que se propôs.

“Nós temos um planejamento de ação em todas as áreas, algumas prioridades, como terminar a obra do hospital [da Criança Santo Antônio], entregar o teatro e trabalhar nas drenagens e asfaltamento em pontos críticos da cidade. Há muitas praças para serem entregues também, que já estão em processo de projeto e até o final do ano vamos entregar muitas obras importantes”, enfatiza.

Teresa lembra ainda que a prefeitura não tem dado trégua quando o assunto é melhorar a qualidade de vida do boa-vistense. Entre os pontos elencados por ela, em entrevista coletiva sobre os 100 dias de governo, estão melhorias nos setores de transporte público, trânsito e infraestrutura.

“No setor de infraestrutura, nosso objetivo é fazer um trabalho para deixar a cidade moderna, cada vez mais com uma qualidade de vida melhor e trabalhar muito a conscientização das pessoas sobre aquilo que elas recebem e que cuidem, e que seus filhos cuidem também. Esse trabalho inclui todos os bairros, inclusive o Beiral, que é um lugar de constantes alagamentos, e que tem pontos de drogas seriíssimos, além da prostituição. Nós vamos trabalhar nesse lugar e melhorar a situação”, destacou Teresa.

Durante o encontro com jornalistas no dia 11 passado, Teresa destacou sua preocupação com a questão das invasões no município. Do começo deste ano até aquela data, a prefeitura havia feito mais de dez operações para eliminar invasões de áreas, bem como o monitoramento diário de áreas de risco. “Essa ação é uma política da gestão para coibir qualquer ação que vise a parcelar o solo de forma irregular”, disse a prefeita.

