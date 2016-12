Revista conta história dos 50 anos do CRM-RR

O Conselho Regional de Medicina de Roraima lançou nesse fim de ano uma revista especial em comemoração aos 50 anos de criação da instituição. O exemplar do material será distribuído para médicos, autoridades, patrocinadores e a imprensa.

A revista faz um resgate antes mesmo do início da prática médica no Estado, já que no começo do século passado não havia médicos em Roraima (na época Território Federal do Rio Branco). Os cuidados com a saúde ficavam a cargo dos curandeiros, freiras, pajés e benzedeiras.

“Foi um trabalho de bastante dedicação e pesquisa, pois nosso objetivo era traçar um paralelo entre a chegada dos primeiros médicos a Roraima junto com a instalação do Conselho. A história anterior também é importante para compreendermos toda essa evolução”, contou Blenda Avelino Garcia, presidente do CRM – RR.

A responsável pelo trabalho é a assessora de comunicação do CRM-RR, Marta Gardênia Barros. “A nossa assessoria conseguiu contato com terceiro médico cadastrado aqui, o qual contou um pouco de como foi a criação do Conselho e como era ser médico na década 60. Conseguimos também falar com a primeira mulher a ser inscrita. É um trabalho cheio de emoção e que ficará para as futuras gerações”, disse Rosa Leal, segunda vice-presidente.

A revista traz ainda um breve histórico dos ex-presidentes, médicos que fizeram história, o inicio do curso de Medicina na Universidade Federal de Roraima e o surgimento dos primeiros hospitais, entre outros.

A obra está disponível também no site da instituição: www.crmrr.org.br. Os patrocinadores foram: Hemolab, Elifarma, Unimed Boa Vista, Unimed Fama, Sicob Boa Vista, Mr Tur, Cliniscan e Neuroscan.

Marta Gardênia