Réveillon no Parque Anauá terá queima de fogos e shows

O tradicional réveillon promovido pelo Governo do Estado vai contar este ano com shows de bandas locais e 12 minutos de queima de fogos de artifícios. A festa começa às 21 horas, no Parque Anauá, considerado uma das maiores áreas de lazer da região Norte.

Segundo a secretária Estadual de Cultura, Selma Mulinari, a estimativa de público para este ano é de 50 mil pessoas. “Esperamos a mesma quantidade de público do ano passado. Estamos ansiosos para receber às famílias nesse momento de comemoração do novo ano”, disse.

A programação musical deste ano ficará por conta das bandas locais Arikê e Xote Bruto. As apresentações começam a partir das 22 horas no palco do Forródromo.

Selma Mulinari disse que o Governo do Estado priorizou a participação de músicos locais para este ano, a fim de valorizar a cultura roraimense. “Temos bons músicos no Estado e, por isso, queremos dar espaço para eles mostrarem o trabalho”, adiantou.

Ela informou ainda o show pirotécnico, para comemorar o início do novo ano, deve durar cerca de 12 minutos. “Queremos fazer uma festa para emocionar o público, que está à espera de boas vibrações no ano que surge”, destacou.

Segundo ela, a queima de fogos do Parque Anauá faz parte do calendário de festividades do Estado há 25 anos.

PM e Detran garantem segurança do evento

A Polícia Militar de Roraima e o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) vão atuar diretamente na segurança da festa de réveillon do Parque Anauá. O trabalho será realizado de forma articulada.

A PM vai trabalhar com quatros modalidades de policiamento. Setenta policiais a pé, duas viaturas da Força Tática, sete conjuntos da Cavalaria e uma equipe do Giro (Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva).

O comandante de Policiamento da Capital, coronel Lindolfo Bessa, disse que 12 integrantes da Companhia de Policiamento Turístico vão trabalhar de forma integrada com o Detran.

“A equipe será comandada por um oficial superior, que vai dar todas as coordenadas de segurança aos agentes de plantão. O trabalho conjunto vai permitir uma atuação mais eficiente das equipes”, assegurou.

Trânsito

Os trabalhos de fiscalização e prevenção do Detran vão contar com a ajuda de 22 agentes de trânsito. Segundo o chefe de fiscalização de Trânsito, Florêncio Barbosa, a equipe vai atuar no controle do fluxo de veículos na parte interna e externa do Parque.

“Vamos fazer o bloqueio em alguns retornos na área externa do Parque e na pista que dá acesso ao Lago dos Americanos. Assim, a população terá mais segurança para transitar”, garantiu.

Rodrigo Santana