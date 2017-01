Réveillon no Parque Anauá reúne mais de 45 mil pessoas

A Virada de Ano no Parque Anauá, evento realizado pelo Governo do Estado reuniu mais de 45 mil pessoas na noite deste sábado, 31, segundo levantamento da PMRR (Polícia Militar de Roraima).

Famílias inteiras prestigiaram a tradicional queima de fogos que durou aproximadamente oito minutos. Com a estrutura montada em uma pequena balsa no meio lago, a atração se tornou ainda mais bela com os reflexos das explosões na água do Lago dos Americanos.

Ao lado da filha, amigos e secretários, a governadora Suely Campos prestigiou a virada de ano, e afirmou que esse é um momento de renovação. “É um momento muito especial, sempre que há mudanças de ano, todos os corações se enchem de esperança e renovação é isso que nós estamos sentindo, espero que o ano de 2017 seja melhor do que 2016. Vamos dar as boas vindas junto à população”, pontuou.

Além disso, a governadora falou sobre a expectativa para o ano de 2017. “As nossas expectativas são de muitas realizações, nós trabalhamos muito em 2016, apesar da crise, plantamos muitas sementes que vamos colher em 2017, se Deus quiser”, afirmou.

Desde o início da tarde muitas famílias já marcavam presença no entorno do lago para garantir uma vista privilegiada ocupando os espaços em barracas e quiosque. No local, as famílias montaram também suas mesas, cadeiras no gramado às margens do Lago para que pudessem acompanhar de perto a queima de fogos.

Marcos Andrade levou a família para prestigiar a virada de ano, e falou sobre a importância do momento para todos. “É um momento impar da comunidade roraimense em está aqui no Parque Anauá que é um cartão postal de Roraima, onde as famílias estão se encontrando para confraternizar a passagem do ano. Pra gente é uma tradição, pois todos os anos nós estamos aqui em família, apreciando esse momento tão importante”, destacou.

Atrações

O Trio Roraimeira abriu a programação, seguido da Banda Paçoquinha de Normandia. Após a tradicional queima de fogos, o cantor Wagner Luther continuou a festa.

Formado por Eliakin Rufino, Neuber Uchôa e Zeca Preto, o trio cantou e encantou o público com verdadeiras declarações de amor ao Estado de Roraima com canções que valorizam as raízes culturais.

“Esse é um momento que reúne gente de todas às matizes sociais, é uma confraternização universal. É muito legal estar perto do povo que vem curtir a nossa música e aguardar a tradicional queima de fogos”, declarou Neuber Uchôa.

Contente com a presença maciça do público o cantor Zerbini Araújo, agradeceu o convite para tocar na festa da Virada e a organização. “Parque Anauá lotado. Nós da banda Paçoquinha de Normandia, desejamos um 2017 com muita alegria, saúde e sucesso para todas as famílias”, desejou.

Feliz com a apresentação do Trio Roraimeira na Festa da Virada, Francisco Araújo, conta que tem grande admiração pelas músicas dos cantores regionais. “Estou em Roraima há 22 anos e me alegro de poder escutar essas músicas que revelam à nossa cultura. Meus filhos nasceram aqui. Sempre falo para eles que em Roraima temos tudo”, declarou.

Renda Extra

Durante esses eventos, os vendedores de comidas e bebidas aproveitam para faturar uma renda extra. Esse é o caso de Elson Dias dos Santos, mais conhecido Nenê do quibe. “A festa está ótima, estamos vendendo muito bem. A procura é grande e não estou dando conta de fazer e de fritar os quibes e isso é muito bom”, comemorou.

Alegria também revelada pela vendera de churros, Carla Melo, que sempre participa dos eventos do Governo. “Estamos adorando a festa e vendendo muito bem. Valeu a pena”, concluiu.

Wesley Oliveira e Vânia Coelho