Reunião debate termo de cooperação para implantação de posto avançado do Instituto de Identificação em Rorainópolis

A delegada-geral da Polícia Civil, Edinéia Chagas, participou de uma reunião na manhã desta terça-feira, 19, com a defensora-geral, Terezinha Muniz e o corregedor-geral, defensor Natanael Ferreira. Em pauta, um termo de cooperação técnica entre a Polícia Civil e a Defensoria Publica Estadual com a intenção de implantar um Posto Avançado do Instituto de Identificação em Rorainópolis.

Neste primeiro momento foram apresentadas as necessidades atuais da população em relação à prestação de serviços essenciais como a emissão de documentos na região.

Segundo dados do IBGE, a população do município de Rorainópolis está estimada em 28.215 habitantes. Pessoas que serão beneficiados com esta iniciativa, além dos demais municípios do Sul do Estado, que também poderão utilizar os serviços prestados pelo Posto Avançado do Instituto.

Com isso, o governo do Estado terá a possibilidade de atender um dos serviços mais solicitados pela população da região que é a emissão da carteira de identidade, segunda via da RG e realização de exame de DNA.

Para a delegada Edinéia Chagas, isso significa a extensão de um serviço essencial de cidadania prestado pela Polícia Civil. “Será uma grande ação de cidadania a uma demanda tão necessária para a vida de qualquer cidadão que precisa de documentos para garantir seus direitos e deveres. O Governo do Estado, Polícia Civil, Defensoria e a população, todos ganham com esta parceria”, comentou Edinéia.

A defensora-geral Terezinha Muniz, ressaltou a importância da prestação dos serviços, sobretudo nas comarcas mais distantes da capital. “A ideia do projeto é que seja coordenado pela Defensoria Pública sob a responsabilidade da Polícia Civil, que tem profissionais qualificados na área de identificação. O importante é garantirmos políticas de acesso a população que vivem mais distantes da capital”, explicou.

Etiene Travassos