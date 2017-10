Ressocialização: Projeto Roma vai revitalizar prédios públicos

O Governo do Estado, por meio da Sejuc (Secretaria de Justiça e Cidadania) lançou nesta terça-feira, 24, o projeto Roma, resultado de um acordo de cooperação técnica entre a secretaria, a Vara de Execuções Penais do TJRR (Tribunal de Justiça e Roraima) e o MPE-RR (Ministério Público Estadual).

Lançado durante uma cerimônia para autoridades, reeducandos e familiares, o projeto Roma visa a reintegração social dos presos do regime semiaberto sem proposta de emprego, para que possam remir a pena executando o trabalho de revitalização de áreas e instalações do Estado que estejam degradadas, sujas e/ou depredadas.

O primeiro trabalho dos 57 reeducandos aptos a participar do projeto, será a revitalização da Rodoviária Internacional José Amador de Oliveira Baton. Conforme o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Ronan Marinho, a expectativa é que até o final do ano, 200 reeducandos estejam trabalhando na revitalização dos prédios públicos.

“Esse projeto lançado hoje traz esperança para toda a sociedade. Os presos que hoje estão aptos a trabalhar nas reformas dos prédios públicos já passaram por diversas qualificações, como curso de engenharia hidráulica, elétrica, edificação. Agora eles vão colocar na prática o que aprenderam e vão poder mostrar para sociedade que o trabalho pode mudar a vida de uma pessoa”, afirmou.

Ronan explicou que esse é mais um dos vários projetos que estão sendo desenvolvidos dentro do sistema prisional, visando qualificar e reinserir o reeducando na sociedade.

“Hoje nós temos o coral que, inclusive, se apresentou nesta cerimônia de lançamento e emocionou a todos os presentes. Temos o Agroarte, que recicla pneus usados, o projeto de remissão por cada livro lido, entre outros que buscam levar dignidade para o cumprimento da pena”, ressaltou.

Mãe de um reeducando, Gaídes da Silva, revelou que o projeto aproximou ela do seu filho. “Hoje eu o vejo com outros olhos. Aquele menino que teve problemas no passado agora é sorridente e pensa em fazer o bem. Desde que ele entrou no projeto nós nos aproximamos mais. Sou muito grata ao que ele tem vivido aqui”, disse, emocionada.

Para o reeducando Luiz Carlos, o projeto é uma oportunidade de crescer. “Me sinto muito feliz e sei que essa é uma oportunidade de começar de novo. Agora eu tenho esperança. Sei que aprendi uma profissão e vou mostrar que sou alguém que quer trabalhar e ser melhor a cada dia”, afirmou.

Roma

O nome Roma é inspirado em um dos principais juristas: Eneo Domitus Ulpianos, romano de grande influência para o mundo do direito e todo o seu desenvolvimento. Ele defendia a ideia de viver honestamente, não ofender ninguém e dar a cada um o que lhe pertence. Nesse contexto, os reeducandos vão ter remissão de pena a cada serviço prestado em prol da sociedade.

Carros-celas já estão à disposição das unidades prisionais estaduais – Durante a cerimônia realizada nesta terça-feira, 24, na Sejuc (Secretaria de Justiça e Cidadania), foram entregues sete carros-celas para as unidades prisionais do Estado.

As viaturas no valor unitário de R$ 189 mil, fazem parte do legado deixado pelas Olímpiadas Rio 2016, sendo doadas ao estado por meio de um convênio entre a Sejuc o Depen (Departamento Penitenciário Nacional).

Eles foram entregues para Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo), Cadeia Pública Masculina, Cadeia Pública Feminina, CPP (Centro Penal Provisório) e Cadeia Pública de São Luís, ficando o sétimo carro-cela, à disposição do Desipe (Departamento do Sistema Prisional Estadual) da Sejuc.

“Esses veículos são novos e estão equipados com o que há de mais moderno para atender uma das maiores reivindicações do sistema, que é o transporte dos presos para as audiências e serviços de saúde”, frisou Ronan Marinho.

Jéssica Laurie