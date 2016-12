Respostas dos gabaritos de concursos públicos deverão ter justificativas

A partir de agora, as bancas examinadoras de concursos públicos em Roraima deverão divulgar o gabarito oficial com as respostas das questões, todas justificadas. É isso o que determina o Projeto de Lei nº 141/2016, aprovado na última quarta-feira, 21, em sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Roraima. A proposição é de autoria do deputado Jalser Renier (SD), que defende mais transparência no processo de divulgação dos certames no Estado.

“Quando as bancas publicam só o gabarito, não deixam claro o porquê de a resposta estar certa ou errada e qual a manutenção do gabarito”, disse Renier. Segundo ele, o mesmo procedimento já foi adotado em Brasília e obteve bons resultados.

O parlamentar explicou que Roraima está se destacando com projetos, cursinhos e diversas ações que incentivam os ‘concurseiros’. Em razão disso, o parlamentar defende que o Poder Público precisa estar atento e agir para ampliar as oportunidades. O projeto segue para aprovação ou não pelo Executivo.

Outros projetos

Também foi aprovado durante a sessão desta quarta-feira, o Projeto de Lei 004/2016, de autoria do deputado Brito Bezerra (PP), que dispõe sobre a guarda responsável, proteção, identificação e o controle populacional de cães e gatos. Conforme o parlamentar, “o projeto surgiu em razão do número elevado de casos de abandono e de descuido com animais de estimação, gerando uma grande preocupação com o controle populacional de cães e gatos”, disse.

Ele defende como uma solução viável, a castração de cães e gatos, o que evitaria, segundo Brito Bezerra, a reprodução e consequentemente o abandono.

Também aprovado pelos deputados o Projeto de Lei nº 158, de autoria do Executivo, que fixa o índice de Revisão Geral Anual, exercício 2016, dos vencimentos dos servidores públicos do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima).

