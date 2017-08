Representantes patronais avaliam contraproposta de acordo coletivo de trabalho

Em Assembleia Geral Extraordinária desta quarta-feira, 9, no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Sistema OCB/RR (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Roraima) – representante do Sindicato Patronal do Estado de Roraima – apresentou proposta para o fechamento do Acordo de Convenção Coletivo de Trabalho. Compareceram 29 representantes dos sindicatos patronais que avaliaram a contraproposta apresentada pelo advogado Marcus Paixão, da assessoria jurídica, e com eles debateram as 83 cláusulas do documento.

A contraproposta foi elaborada no rol das reivindicações da Fenatracoop (Federação Nacional dos Trabalhadores em Cooperativa), a representação Sindical dos Trabalhadores em Cooperativa. Anualmente a Fenatracoop encaminha pauta de reivindicação e logo depois a assessoria técnica avalia quais pedidos são possíveis, avaliando as condições financeiras e trabalhistas de cada empresa. Três pontos principais discutidos foram: Adicional de periculosidade; Reajuste Salarial; e Jornada de Trabalho.

O presidente do Sistema OCB/RR, Silvio de Carvalho, disse que a reunião é o momento de analisar a propor a contrapartida do documento da Fenatracoop. “Hoje essa pauta será discutida, respondendo o documento que nos foi enviado. Os representantes patronais analisarão se eles concordam, aí, sim, nós teremos outro momento para sentar com representante do Sistema OCB/RR e o representante da Fenatracoop para assinar o Acordo de Convenção Coletivo de trabalho”, explicou.

Conforme os representantes das cooperativas presentes na assembleia, a maioria das propostas apresentadas pela Fenatracoop, iriam inviabilizar grande parte das cooperativas, por serem onerosas. Odacir Henz, representante da Cooperativa de Hortifrutigranjeiros de Roraima (CoopHorta), avaliou que a contraproposta se faz necessária, “A gente sabe que a situação das cooperativas é bastante complicada, principalmente as cooperativas que estão iniciando o trabalho, então muitas propostas da Fenatracoop poderiam inviabilizar as cooperativas, pois elas não teriam condições de atender as reivindicações do sindicato dos trabalhadores”, completou.

Outro representante que também defendeu a contraproposta do Sistema OCB/RR, foi o presidente Jackson Douglas da Cooperativa de Trabalhadores de Transporte Alternativo de Pacaraima e Boa Vista (Cooptap), para ele, o documento apresentado pela assessoria jurídica é o melhor para o momento.

“Creio que a contraproposta apresentada hoje é mais viável”, ponderou. No final da reunião, todos os 83 pontos foram aprovados por unanimidade pelos representantes das cooperativas presentes na assembleia. Agora o documento aprovado segue para a Fenatracoop.

Dennis Martins