Representantes de povos indígenas participam de Consulta Pública sobre o ZEE

O auditório da Uerr (Universidade Estadual de Roraima) recebeu povos da cidade, da floresta, do lavrado e das serras para discutirem o ZEE (Zoneamento Ecológico Econômico). A Consulta Pública era uma reivindicação dos representantes dos indígenas de Roraima e já constava no cronograma de discussões sobre o ZEE, elaborado pela Seplan (Secretaria Estadual de Planejamento).

Também participaram das discussões representantes do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), do MPF-RR (Ministério Público Federal em Roraima) e do Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima). A coordenação do evento contou ainda com a parceria da SEI (Secretaria Estadual do Índio).

Segundo o secretário Estadual do Índio, Dílson Ingarikó, a participação dos povos indígenas na elaboração do ZEE é essencial, pois pouco mais de 40% do território roraimense são formados por terras indígenas. “Nós precisamos aprimorar o sistema econômico desses povos, a gestão das terras demarcadas e homologadas, bem como o processo de desenvolvimento sustentável e organização social, que envolve melhoria de qualidade de vida”, detalhou.

Ainda de acordo com Dílson, as organizações indígenas vão decidir se irão fazer parte do ZEE que o Governo do Estado está construindo, ou se pretendem elaborar um projeto próprio. “Esta consulta pública é justamente para que haja uma tomada de decisão sobre esse assunto”, acrescentou.

Para Dário Yanomami, representante da Hutukara Associação Yanomami, a consulta pública é uma forma eficaz que o Governo do Estado encontrou para reunir todos os interessados no assunto. “Tem que ser uma discussão bem detalhada e por isso estamos aqui, para entender melhor sobre o ZEE e podermos levar o assunto para ser discutido com as nossas lideranças na área Yanomami”, afirmou.

A consulta dá publicidade ao processo de elaboração ouvindo as populações indígenas quanto às expectativas em relação ao ZEE. Mais de 10% da população roraimense é formada por indígenas. “Precisamos ter um encorpamento da participação de todos nessas discussões, para que ao final do processo tenhamos um resultado que estabeleça um consenso entre os pontos encaminhados, tendo sido resolvidas todas as divergências surgidas durante o processo de elaboração”, pontuou Haroldo Amoras, secretário de Planejamento e Desenvolvimento.

Etnozoneamento

De responsabilidade do Governo Federal, por meio da Funai (Fundação Nacional do Índio), o Etnozoneamento é o projeto de zoneamento específico das terras indígenas. De acordo com Haroldo Amoras esse plano ainda não existe e deve se tornar uma demanda indispensável

“O Estado de Roraima não ficará omisso quanto a isso. Vamos participar cooperando de todas as formas que estiver ao alcance para apoiar essas demandas das comunidades indígenas. Essa consulta pública é uma forma de se fazer isso”, acrescentou Amoras.

O ZEE

O Zoneamento Ecológico Econômico foi criado pela Lei 6.938. A Política Nacional do Meio Ambiente tem um decreto que regulamenta como devem ser feitos os procedimentos do zoneamento e tem também o novo Código Florestal que estabelece uma data para que os estados possam concluí-los. Há ainda, em nível federal, o Consórcio Nacional do Zoneamento e a Comissão Nacional do Zoneamento.

Está prevista para o mês de novembro, uma audiência geral para apresentação e aprovação do resultado final do ZEE. “Enquanto isso continuamos fazendo os ajustes necessários para se chegar a um projeto final eficaz e que atenda as demandas que englobam as peculiaridades de todas as regiões do Estado”, finalizou Haroldo Amoras.