Representantes da Polícia Civil de Roraima visita estado do Amazonas

Representantes do Graco (Grupo de Repressão as Ações Criminosas Organizadas), da PCRR (Polícia Civil de Roraima), foram recebidos pelo diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado do Amazonas, delegado Guilherme Torres. A visita ao Estado vizinho tem a finalidade de promover um intercâmbio de informações e trocar experiências em relação ao serviço de inteligência e às ações voltadas para o crime organizado entre as duas polícias.

A comitiva de policiais civis de Roraima que participa do intercâmbio é coordenada pela delegada Francilene Hoffmann, diretora do Denarc (Departamento de Narcóticos) e coordenadora do GRACO no Estado. Ela acredita que a parceria entre as polícias civis, fortalece o trabalho de combate ao crime organizado.

“Nosso intuito é adquirir conhecimentos acerca do combate ao crime organizado. Entendemos que essa troca de informações é fundamental para fortalecer as instituições policiais que precisam se preparar cada vez mais para atuar no combate ao crime organizado”, comentou Hoffman.

O delegado Guilherme Torres, também ressaltou a importância da integração entre as Polícias Civis. “Fortalecer o aparato da Segurança Pública entre os Estados é muito importante. Estamos trocando informações e buscando modernizar as ações táticas para combater associações criminosas. Esse intercâmbio é útil para mapear as organizações que atuam tanto no estado do Amazonas quanto em Roraima”, disse Torres.