Representantes da OAB e Pastoral Carcerária são ouvidos em CPI do Sistema Prisional

“Lá é um cemitério vivo, uma podridão, fede muito lá dentro”. A declaração é do coordenador da Pastoral Carcerária, Sérgio Weber, referente à situação da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo. Ele compareceu na tarde desta terça-feira, 26, na oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Prisional, da Assembleia Legislativa de Roraima. A questão humana, condições de higiene e estrutura das unidades prisionais marcaram o segundo dia de oitivas, que também ouviu o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), seccional Roraima, Hélio Abozaglo Elias, que tem como uma das maiores preocupações a superlotação das unidades. Eles defenderam a construção de um novo presídio.

Segundo Elias, a Comissão de Direitos Humanos tem a função de fiscalizar e denunciar às autoridades responsáveis (Ministério Público Estadual, Secretaria de Justiça e Cidadania e Secretaria de Segurança Pública) a situação. “Notamos em inspeções este ano a situação da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo e da Cadeia Feminina e apresentamos como sugestão a construção de um presídio de médio porte para capacidade de 500 internos”, enfatizou.

“A superlotação é o maior problema. A PAMC tem capacidade para 750 internos e está com mais de 1.500. Em curto prazo não enxergamos uma solução”, disse Elias, ao afirmar que o ideal seria a construção de um novo presídio. Porém, na opinião do representante da Pastoral Carcerária, a situação no sistema iria melhorar também se houver educação nas unidades e trabalho para os reeducandos.

O relator da CPI, deputado Jorge Everton (PMDB), disse que as informações apresentadas pelos inquiridos são as mesmas verificadas pelos parlamentares nas visitas às unidades prisionais, na primeira etapa dos trabalhos da Comissão. “As questões abordadas foram sobre o esgoto a céu aberto, falta de higiene, mas questionei ao representante da Comissão de Direitos Humanos se já tinha subido nas guaritas para verificar as condições desumanas dos policiais que trabalham lá e dos alojamentos, e a resposta foi que não verificou isso, somente com relação aos reeducandos”, disse.

O parlamentar destacou que é preciso fazer uma análise completa e não só focar o reeducando, mas tudo. Ou seja, verificar qual o problema existente para então garantir segurança para a sociedade. “E isso passa por condições dignas do reeducando e também para os policiais que trabalham naquela unidade”, afirmou Jorge Everton.

A deputada Lenir Rodrigues, que preside da CPI do Sistema Prisional, disse que “foi de grande valia ouvir os representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB e da Pastoral Carcerária porque, com base no que foi ouvido, houve a coleta de sugestões concretas para melhorar o funcionamento do sistema prisional”. Acrescentou que as sugestões serão apresentadas ao Poder Executivo, a quem cabe adotar as medidas ou não.

Após as oitivas desta terça-feira, o próximo passo da CPI será ouvir os responsáveis pela parte administrativa do sistema prisional, inclusive o secretário de Justiça e Cidadania.

Quem participou das oitivas desta terça-feira foi o procurador do Estado, Ronaldo Lessa, representando o governo do Estado; o que segundo a presidente da CPI, deputada Lenir Rodrigues, “dá tranquilidade para que haja feedback entre o que ocorre na Comissão e na Sejuc. Podemos acelerar as sugestões de melhorias para o sistema prisional”, disse.

