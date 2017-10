Representante de Mucajaí é eleita Rainha da 40ª Expoferr

Aos 18 anos, Natali Vitória Lima da Silva conquistou os jurados e foi eleita a Rainha da 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima) – Roraima, a nova fronteira agrícola. A escolha marcou a abertura da feira que segue até o dia 15 de outubro no Parque de Exposições Dandãenzinho, em Monte Cristo, zona rural de Boa Vista.

Mas a estudante, representante do município de Mucajaí, que com seus 56 quilos distribuídos em 1,70m de altura traduz a beleza da mulher roraimense, mostrou que outros atributos foram decisivos na escolha, como a simpatia. A competição contou com representantes de nove municípios do Estado.

Natali já tem uma trajetória de sucesso no mundo da beleza: foi vencedora do concurso Miss Brasil Teen Roraima 2017 e, no mesmo ano, representou o Estado na competição nacional do Miss Brasil Teen.

“Esta vitória foi especial, porque estou representando com muito orgulho meu município e vou honrar esta vitória em todos os dias da Expoferr”, adiantou Natali.

As candidatas realizaram duas entradas: uma com roupa country e outra com traje de gala. Segundo a secretária estadual de Cultura, Selma Mulinari, foram avaliados critério como beleza, simpatia, desenvoltura. “É um evento tradicional durante a Expoferr, o qual as meninas possuem grande identificação e representam a beleza da mulher roraimense”, disse.

A Rainha recebeu prêmio de R$ 3,5 mil e vai participar durante todo o evento das ações realizadas, além dos eventos no setor agropecuário de Roraima durante todo o ano.

O concurso elegeu ainda a primeira princesa Aisley Hana Frita, de 20 anos, e Débora Stein Oliveira Monteiro, de 22 anos, eleita como segunda princesa, que receberam, respectivamente, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil.

Jurados

A digital influencer Thuany Azevedo, foi uma das cinco juradas do evento. Pela primeira vez como jurada do concurso, Thuany reforça esse conjunto de critérios avaliados pelos jurados que foram decisivos para a escolha. “Com certeza a beleza é essencial, mas a simpatia e figurino são importantes nesse concurso. É um grande prazer fazer parte de um concurso tradicional como esse e eleger uma candidata que representa o evento e a beleza da região Norte”, disse.

Passando a faixa

Em 2015, a candidata de Mucajaí, a estudante Klainy Gomes, de 16 anos, foi eleita a Rainha da 39ª edição do evento, e ela passou a faixa para a atual eleita, também do mesmo município.

Também na última edição da Expoferr, o posto de primeira princesa ficou para a representante do município de Rorainópolis, Vanessa Lays, e a segunda princesa era de Boa Vista, a candidata Lidia Alice.

Confira a programação desta sexta-feira

O segundo dia de Expoferr está cheio de atrações. De 8h às 12h, o homem do campo tem a realização de Clínicas tecnológicas, para incrementar a produção.

A partir das 18h, eliminatória de laço em dupla e no palco alternativo, a partir das 21h, show com Edilson Marques e banda e a meia noite, Neto Andrade e banda

Simone Cesário