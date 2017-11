Rendimentos do Pressem atingem marca de R$ 500 milhões

O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Boa Vista (Pressem) atingiu no mês de novembro saldo histórico de R$ 500.188.927,45 (quinhentos milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos. A meta de rentabilidade prevista era de 6% ao ano mais a inflação do período, totalizando 7,30%. Os fundos de investimentos renderam 10,39%.

Os valores foram divulgados durante a reunião mensal do Conselho do Pressem, que ocorreu nesta sexta-feira, 24. De acordo com o secretário Administração e Gestão de Pessoas, Paulo Bragato, o valor é resultado da aplicação planejada em fundos de investimentos confiáveis, ajustada ao mercado atual.

“O resultado mostra que a política de investimentos de 2017 foi superada em 142%. Isso porque, nós temos a preocupação de investir em fundos que nos dão uma melhor rentabilidade, diversificando as aplicações em fundos de investimentos oferecidos pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que são bancos públicos. Nosso maior cuidado é fazer a aplicação desses recursos de forma segura e que nos garanta um bom rendimento”, explicou.

O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município é formado a partir da soma das contribuições dos 6.031 servidores efetivos com recursos da Prefeitura de Boa Vista. Essas reservas são capitalizadas por meio da aplicação em fundos de investimentos e os rendimentos são utilizados no pagamento dos benefícios aos aposentados e pensionistas.

“Além de garantir um bom rendimento, capitalizando esses recursos, a gente garante a aposentadoria do servidor. Esse é o principal desafio em buscar uma boa rentabilidade, uma boa gestão e ter uma política de investimentos bem assessorada e orientada para potencializar cada vez mais esses ganhos”, completou Bragato.

Durante a reunião do Conselho do Pressem também foi aprovada a Política de Investimento para 2018, que define as diretrizes para os investimentos dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Boa Vista.

Gleide Rodrigues