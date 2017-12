Remídio propõe reforma do arcabouço de licitações e contratações públicas do país

Com o objetivo de impulsionar e fortalecer a economia do país, o deputado Remídio Monai (PR-RR) propôs, na Câmara dos Deputados, uma reforma completa do arcabouço de licitações e contratações públicas, uma atualização da Lei 8.666 de 1993.

Para o parlamentar, através do estudo acerca da logística voltada para o Arco Norte foi possível identificar uma série de questões no âmbito do Direito Administrativo, que entravam os investimentos e o crescimento do Brasil. “Como relator do estudo, comprovei as dificuldades que os gestores enfrentam para viabilizar empreendimentos importantes e estratégicos, sendo urgente a criação de alternativas legislativas que estimulem a economia do país”, afirmou Monai.

Remídio Monai apresentou três propostas para atualização da lei 8666/93. O primeiro, Projeto de Lei 7228 de 2017, institui normas gerais voltadas à realização de licitações e contratos administrativos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A proposta pretende estimular, no âmbito das obras públicas, a gestão de contratações orientada por resultados, como indicam as diretrizes de eficiência e inovação, a valorização de 43 instrumentos como a contratação integrada, a remuneração variável, o contrato por eficiência, entre outros.

A segunda proposta, PL nº 7229/2017, dispõe sobre modalidades de garantias nas contratações, e traz a possibilidade de transformação do seguro-garantia em um seguro performance, em que a seguradora passa a assumir a responsabilidade pelo término dos empreendimentos, executando-os diretamente ou por meio de terceiros, ou, em último caso, indenizando o segurado dos efetivos prejuízos causados pelo inadimplemento do contrato. Para Remídio Monai o referido projeto vai contribuir para a melhoria dos índices de sucesso nos empreendimentos públicos, algo tão reclamado pela sociedade brasileira. “Já são vinte e três anos da edição da Lei nº 8.666, uma percepção generalizada que a norma está desatualizada, cria dificuldades burocráticas, incentivos negativos e torna a vida de gestores complicada. Trata-se de uma norma essencialmente procedimental, o que contribui para a perda do foco nos resultados. Estamos assim ousando ao propor uma reforma completa do arcabouço de contratações públicas”, afirmou o parlamentar.

O parlamentar apresentou ainda o PL nº 7230/2017, que altera a norma no que compete à contratação de projetos, serviços e de consultoria. Remídio Monai afirma que as licitações na modalidade de menor preço interferem diretamente na qualidade técnica de um empreendimento, e afasta empresas importantes dos certames de estruturação de projetos. “As melhores firmas de consultoria hoje acabam não contratando com o setor público, que se vê impedido de contar com a expertise da consultoria em projetos relevantes. Uma solução para este problema seria convite qualificado para estruturação de projetos, organizado por meio de parâmetros técnicos, o que favorecerá a participação das principais empresas de consultoria do Brasil e do exterior em nossos certames de estruturação de projetos, fator crítico de sucesso para os grandes empreendimentos públicos”, acrescentou Remídio Monai.

Karinna Bevilaqua