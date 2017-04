Remídio participa da assinatura do decreto para continuidade da obra do Linhão de Tucuruí

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), convocou nesta quarta-feira, 26, uma reunião com a Bancada Federal de Roraima para assinatura do decreto, que prevê o remanejamento de dotação orçamentária de investimentos do exercício de 2017, no valor de 26,8 milhões, da empresa Linha Verde Transmissora de Energia S.A (LVTE) para as Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), que será responsável pela retomada da construção do Linhão do Tucuruí.

Participaram do evento, o deputado Remídio Monai (PR), Hiran Gonçalves (PP), Maria Helena (PSB), Abel Mesquita (DEM), Carlos Andrade (PHS) e o senador Romero Jucá (PMDB), além do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.

Na audiência, Michel Temer ressaltou que o remanejamento foi a alternativa encontrada para dar celeridade na retomada da obra, sem que seja preciso a abertura de um novo processo licitatório. “A concessionária Transporte Energia S.A (TNE), formada pela Eletronorte e Alupar, protocolou o pedido de rescisão da concessão da obra de construção do Linhão de Tucuruí, que interligará Boa Vista ao Sistema Nacional Interligado (SNI) de Manaus (AM). Dessa forma, a Eletronorte que já integrava o consórcio assume integralmente a continuidade da obra”, afirmou.

Para o deputado Remídio a assinatura do decreto significa mais um importante passo na consolidação desse indispensável projeto, que representa a libertação energética do Estado de Roraima. “ Com a transferência dos recursos, a Eletronorte terá condições de iniciar o planejamento para retomada do empreendimento no trecho Manaus/BoaVista. Vamos ainda aguardar a licença da Fundação Nacional do Índio (Funai), que segundo o presidente deve ser liberada nos próximos dias”, destacou.

O parlamentar ressaltou o trabalho em conjunto e a união da bancada federal nesta luta em prol do desenvolvimento do estado de Roraima. “Essa nova determinação do Michel Temer é resultado das reivindicações e constantes apelos da bancada de Roraima pela solução definitiva à crise energética instalada no Estado. Nossa população merece ser beneficiada com uma energia confiável e de qualidade”, salientou Remídio Monai.

Karinna Bevilaqua