Remídio Monai fiscaliza o andamento das obras nas rodovias da região Sul de Roraima

Neste fim de semana, o deputado Remídio Monai (PR-RR) percorreu as rodovias federais da região Sul do estado de Roraima para acompanhar o andamento das obras executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Durante o período Legislativo de 2016, o parlamentar fez um trabalho intensivo de visitação aos departamentos e órgãos federais ligados ao Ministério dos Transportes para restabelecer os serviços de pavimentação e manutenção das principais rodovias em Roraima. “Neste último ano, encampei uma verdadeira batalha para melhoria da infraestrutura logística em Roraima. Na Câmara dos Deputados, fiz uso da tribuna no Grande Expediente para apresentar um relatório detalhado sobre a precariedade das rodovias federais na região Norte do país. Tive a oportunidade de participar de diversas reuniões com o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, que se comprometeu a dar celeridade as obras de recuperação de nossas rodovias. O diretor geral do DNIT, Valter Casimiro, também se sensibilizou diante dos nossos apelos. Atuei em diversas frentes para conseguir retomar as obras que estavam paralisadas já há alguns anos. E fico feliz em ver as máquinas trabalhando e alguns trechos da nossa malha rodoviária sendo finalmente recuperada”, destacou o parlamentar.

A bancada federal de Roraima também contemplou a infraestrutura nas emendas impositivas ao Projeto de Lei Orçamentária para 2017. Este ano, dos R$ 224 milhões previstos por estado, foram disponibilizados R$154 milhões para manutenção de trechos rodoviários no estado de Roraima. Na BR 432, os parlamentares asseguraram a continuidade das obras de manutenção e pavimentação. Os serviços foram subdivididos em três lotes, um deles corresponde a emenda de indicação do deputado Remídio Monai para a pavimentação do trecho rodoviário do 36,9km ao 72,1 km da rodovia. “Na visita a rodovia 432, verifiquei que as obras, em um dos trechos, ainda não foram iniciadas, e o DNIT precisa se posicionar sobre este atraso. Vou continuar intervindo para que as obras sejam executadas dentro dos prazos previstos”, afirmou.

O deputado Remídio esteve ainda na BR 210, no trecho entre Novo Paraíso e São João da Baliza. De acordo com o parlamentar, a execução do serviço faz parte de um convênio celebrado entre DNIT e o Governo do Estado. “Como os recursos já foram liberados, acredito que este trecho consiga ser concluído este ano e todos os impasses sejam sanados. A BR 210 é de extrema relevância ao crescimento econômico de Roraima, e defendo que a interligação de Roraima ao Estado do Pará, através da rodovia 210 vai possibilitar mais desenvolvimento e aumento da geração de emprego e renda para Roraima”, ressaltou.

Interligação da BR 210

Remídio Monai destaca a importância estratégica da BR 210 para o fomento da economia da Região. “Tenho consciência que a interligação da BR-210 até a BR-163 representa uma longa batalha, em decorrência dos impedimentos ambientais. Por isso, levanto essa bandeira em conjunto com representantes dos estados que serão beneficiados, Amapá, Rondônia, Pará e Mato Grosso, e ajudar a tocar o nosso projeto de integração regional”.

De acordo com o parlamentar, a integração entre os estados de Roraima e do Pará, através da rodovia 210, vão gerar inúmeros benefícios à Região. “São diversas possibilidades que se abrem, melhora a importação de insumos, impulsiona o crescimento da região sul de Roraima, facilita o escoamento da nossa produção, através do Porto de Santarém. Portanto, dentro da ótica do potencial logístico, a obra da BR 210 cumpre com a proposta do Plano de Integração Nacional, ao possibilitar que áreas menos favorecidas tenham prioridade na política”, enfatizou Remídio Monai.

Karinna Bevilaqua