Remídio Monai destina emendas para prevenção e assistência de dependentes químicos em Roraima

O deputado federal Remídio Monai (PR-RR) visitou, no início desta semana, duas instituições que atuam na prevenção e assistência às pessoas com dependência química no estado de Roraima. O encontro foi para tratar sobre a destinação de R$ 300 mil reais, através das emendas de 2017, para o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) e para a Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Guadalupe.

Na oportunidade, Remídio Monai conheceu a importância do trabalho realizado pelo programa da Polícia Militar (PM) de Roraima. No estado, o Proerd contribuiu na formação de 76.063 alunos de diversas escolas estaduais e realizou inúmeras palestras na capital e nos municípios interior. De acordo com o comandante da Companhia Independente de Policiamento Comunitário (CIPCOM), Major Miguel Arcanjo, os recursos disponibilizados vão possibilitar o reaparelhamento e aquisição de material didático do programa.

O deputado Remídio destacou a relevância da iniciativa, que trabalha na prevenção e conscientização de crianças e jovens. “Defendo que o caminho para um futuro melhor, começa na educação. O Proerd foi idealizado com esta finalidade de reduzir o número de jovens envolvidos com drogas. Quando encontramos uma instituição como a PM que é séria e está disposta a fazer um trabalho para prevenir um problema maior, nos sensibilizamos e nos motivamos em contribuir com esta missão”, disse Remídio.

A fazenda da Esperança, localizada no município de Iracema, foi também beneficiada com recursos de emendas do deputado. É uma comunidade terapêutica que atua no tratamento e recuperação de jovens com dependência química. Com apenas oito anos de funcionamento, a fazenda já acolheu mais de 300 pessoas. Durante a visita à comunidade, Remídio Monai conheceu melhor as instalações, as dificuldades e complexidades do tratamento.

Para o atual presidente da Fazenda em Roraima, Luciano Figueiredo, os recursos destinados vão ajudar na manutenção e no custeio da instituição, que funciona apenas com a colaboração de voluntários. “O deputado Remídio sempre foi um grande parceiro e acredito que com este incentivo vamos ter condições de ampliar as instalações e promover uma melhoria da qualidade dos serviços oferecidos a estas pessoas que nos procuram em busca de uma nova oportunidade, de uma nova vida. O parlamentar veio nos trazer um grande presente, renovou as esperanças não apenas de 35 pessoas, mais de 35 famílias”, afirmou.

Karinna Bevilaqua