Remídio Monai cobra restabelecimento da transmissão da Rádio Nacional da Amazônia

A Câmara dos Deputados realizou, nesta quarta-feira, 27, sessão solene alusiva aos 40 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Na ocasião, o deputado Remídio Monai (PR-RR) destacou as dificuldades enfrentadas e cobrou a liberação dos recursos orçamentários destinados ao custeio do canal de comunicação.

Na sessão, o parlamentar fez um pronunciamento ressaltando o trabalho social e a grande contribuição para integração da região amazônica. “A Rádio Nacional da Amazônia tem cumprido papel fundamental para garantir cidadania aos moradores da região norte do país, por meio da democratização da informação. Em especial as comunidades isoladas em áreas rurais, ribeirinhas, indígenas e fronteiriças, situadas em locais onde há dificuldades de acessos à internet e a outros canais de comunicação são as que mais se beneficiam dos serviços de utilidade pública veiculados pela emissora, que leva a tais comunidades, além de informação, dicas de como buscar soluções a problemas básicos de saúde, violência doméstica e como tirar documentos”, salientou Monai.

Remídio Monai falou sobre os recorrentes cortes orçamentários realizados pelo Governo Federal que comprometem a manutenção da programação e a sua transmissão. “É preciso direcionar o nosso olhar para este valioso canal, que tem a difícil missão de fortalecer o elo entre as comunidades da Amazônia. Uma cobertura que atinge metade do território nacional e beneficia mais de 60 milhões de cidadãos. Neste ano, a empresa já sofreu bloqueio das contas e está nesta batalha pela liberação do orçamento. Por isso, nesta data que deveria ser apenas de homenagens a todos que fazem parte desta grande e rica história, deixo aqui meu apelo ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações para que libere os recursos necessários à retomada da plena transmissão da Rádio Nacional”, acrescentou o deputado.

Karinna Bevilaqua