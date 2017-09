Remídio Monai cobra a liberação do orçamento do Instituto Federal de Roraima

A Comissão Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA) realizou na terça-feira, 12, audiência pública para discutir os limites orçamentários aos Institutos Federais localizados na Região Amazônica que foram estabelecidos, através da portaria nº 28 de 2017 do Ministério do Planejamento.

Na ocasião, a reitora do Instituto Federal de Roraima (IFRR), Sandra Mara Botelho, expôs as dificuldades enfrentadas após publicação da portaria do Ministério do Planejamento que determinou os limites de gastos e se tornou um obstáculo à execução dos planos de capacitação dos institutos federais. “Hoje, enfrentamos o grande desafio de dar prosseguimento aos programas realizados, diante dos recorrentes contingenciamentos. A audiência pública realizada na Comissão da Amazônia foi uma excelente oportunidade para reiterar nosso apelo para que nossos Institutos federais tenham um olhar diferenciado pelo Ministério da Educação. Os IFs fazem a diferença na vida de milhares de alunos e são instituições que transformam a nossa sociedade e é pela educação que vamos conseguir vencer o grande desafio de uma desigualdade social”, enfatizou.

Na ocasião, o deputado Remídio Monai cobrou a total liberação do orçamento do Instituto Federal de Roraima (IFRR). “O contingenciamento representa uma perda de 20% no orçamento de cada unidade, o que penaliza seriamente as instituições que têm a missão de fazer a educação profissional e tecnológica em regiões de difícil acesso. E a nossa preocupação é que esta situação comprometa o trabalho realizado e acabe inibindo os investimentos no estado. Dessa forma, vamos pressionar o Ministro da educação, Mendonça Filho, com o intuito de descontingenciar esses recursos que são fundamentais para a sobrevivência dos projetos implementados pela instituição”, ressaltou o parlamentar.

Remídio Monai destacou ainda a relevância das cinco unidades do instituto federal em Roraima. “Acompanho de perto o trabalho do campus de Novo Paraíso e que atualmente atende sete municípios da região Sul e proporciona para centenas de estudantes a única oportunidade de acesso ao ensino tecnológico e profissional de qualidade. Por isso, os recursos são imprescindíveis para a continuidade e expansão das atividades realizadas”, afirmou.

A reitora Sandra Botelho agradeceu o comprometimento do deputado Remídio Monai nesta luta pela educação. “Sou muito grata ao empenho do deputado que é um grande aliado e tem nos ajudado as questões relacionadas ao orçamento, conseguindo ajudar a liberar situações relacionadas ao custeio e até mesmo investimento”, salientou Sandra Botelho.

