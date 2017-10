Remídio mobiliza classe política do Pará e Amapá em torno da integração da Região

Encerrou nesta terça-feira, 17, a visita técnica da Comissão da Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA) da Câmara dos Deputados, destinada a fazer o reconhecimento dos trechos da BR 156 e 163, que irão integrar os Estados do Amapá, Roraima e Pará. A proposta é um desdobramento do estudo “Arco Norte: Um Desafio Logístico”, que visa alavancar as exportações no país, através da Região Norte.

Em sete dias de viagem, nove municípios foram visitados pela comitiva presidida pelo deputado federal Remídio Monai (PR-RR). A programação teve início no dia 11 de outubro, município de Santarém, com a presença do prefeito Nélio Aguiar (DEM), pelo vice-prefeito José Maria Tapajós (PR). No dia 12 a comitiva seguiu para o município de Oriximiná, com o objetivo de percorrer por via terrestre a extensão de 382 km, objeto do Projeto de Lei nº 7252 de 2017, que dispõe sobre alteração do traçado no Plano Nacional de Viação para o prolongamento da BR 156, a partir de Laranjal do Jari (PA) até a cidade de Alenquer, no Pará. Atualmente, a maior parte do traçado proposto coincide com o da atual rodovia estadual PA-254, que contempla os municípios de Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Prainha, Almeirim, Laranjal do Jari e Macapá.

O deputado Remídio Monai, um dos autores da propositura, empreendeu uma série de reuniões nas cidades e comunidades situadas na Região da Calha Norte. A intenção é mobilizar a classe política e empresarial dos estados que serão beneficiados, além de reunir informações que reforcem a necessidade de promover o desenvolvimento sustentável com valorização da diversidade sociocultural e ecológica e redução das desigualdades regionais nos estados da Região Norte.

O Encerramento da visita técnica ocorreu na noite desta segunda-feira, 16, na sede central do governo amapaense, onde foi empreendido uma importante discussão sobre a necessidade de interligar três estados com grande potencial produtivo na Amazônia: Amapá, Pará e Roraima. O encontro contou com a presença dos deputados federais Vinícius Gurgel (PR-AP), Cabuçu Borges (PMDB-AP), o governador Waldez Góes, secretários do Estado do Amapá, membros do Exército Brasileiro, representantes da sociedade civil organizada, empresários e técnicos do governo.

Na ocasião, o deputado Remídio Monai fez uma explanação a respeito das etapas propostas no PL que tramita na Câmara dos Deputados. A primeira etapa prevê o prolongamento da BR-156, a partir de Laranjal do Jari, município ao Sul do Amapá, até o entroncamento da BR-163, próximo ao município de Alenquer, no Pará. A outra fase prevê estender a BR-210, desde a cidade de Caroebe, em Roraima, até a confluência com a BR-163, já no Estado do Pará, no município de Oriximiná.

“Há muitos anos defendemos a interligação da Amazônia, e hoje ela está ao nosso alcance. Com atuação conjunta dos três estados poderemos alcançar a federalização dessas estradas e garantir o prolongamento deste traçado e a unificação. Um salto para o fomento, desenvolvimento e crescimento da Amazônia como um todo”, explicou o deputado Remídio.

Monai esclareceu ainda que a propositura está inserida no contexto do Arco Norte, mecanismo que visa alavancar as exportações no país. “Esse projeto tem potencial para trazer novos investimentos e oportunidades de negócios, que vão promover o desenvolvimento sustentável na região amazônica”, defendeu o parlamentar.

Para governador do Amapá, Waldez Góes, essa é a melhor alternativa de interligação da Amazônia. “É de significativa importância para os estados do Amapá e do Pará, visto que, além da integração entre as Unidades da Federação, a região de influência da rodovia possui grande potencial para exploração econômica sustentável e para o turismo ecológico, atividades que seriam viabilizadas pela ligação rodoviária. Ganharíamos em todas as vertentes; era um sonho que agora podemos enxergar próximo da realidade”, compartilhou Góes.

PL 7252 de 2017

O Projeto de Lei foi apresentado pelos deputados Remídio Monai (PR-RR), Lúcio Vale (PR-PA), e Vinicius Gurgel (PR-AP). Eles argumentam que a região de influência da rodovia possui grande potencial para exploração econômica sustentável e para o turismo ecológico. “Além disso, os núcleos habitacionais existentes ao longo da rodovia seriam melhor integrados com o acesso rodoviário, o qual, juntamente com a hidrovia, possibilitará crescimento econômico e melhoria na qualidade de vida da população”, disseram na justificativa do projeto.

Atualmente, A rodovia 156 cobre apenas o estado do Amapá, desde a localidade de Cachoeira de Santo Antônio, no município de Laranjal do Jari, até a fronteira com a Guiana Francesa. Com as alterações propostas, a BR-156 passaria a ter um total de 1.294 km, desde Alenquer até a fronteira com a Guiana.

A proposta, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisada pelas comissões de Viação e Transportes; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

