Remídio expõe a situação da crise de migração dos venezuelanos no Parlamento do Mercosul

Na XLVI sessão ordinária do Parlamento do Mercosul (Parlasul), realizada nesta segunda-feira, 24, em Montevidéu, no Uruguai, a crise econômica e política na Venezuela foi tema central das discussões propostas na ordem do dia. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Parlasul apresentou relatório, a respeito das audiências Públicas realizadas na Venezuela no ano passado, onde foi destacado a atual crise humanitária e a constante violação dos direitos humanos no País.

Na oportunidade, o deputado Remídio Monai (PR-RR) fez um pronunciamento sobre o aumento do fluxo migratório dos venezuelanos no estado de Roraima e o impacto causado aos setores essenciais como saúde, educação assistência social e segurança pública.

O parlamentar fez um alerta sobre o crescimento da prostituição e da criminalidade em Roraima, especialmente, no município de Pacaraima e na capital Boa Vista. De acordo com Monai, a crise migratória gera sérios prejuízos socioeconômicos, e interfere na qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos roraimenses. “O governo de Roraima estima que 30 mil imigrantes venezuelanos vivam atualmente no estado, principalmente em Boa Vista e Pacaraima. Diante desses números e de toda a complexidade da situação, voltamos a questionar a falta de apoio do Governo Federal. O Estado de Roraima não possui recursos suficientes para abarcar sozinho com assistência aos refugiados. Dessa forma, reitero a cobrança para que o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, cumpram com o que foi prometido para amenizar os efeitos dessa crise”, enfatizou.

Remídio Monai manifestou sua preocupação com os indígenas da etnia Warao, que cruzam a fronteira com o Brasil, diariamente, em busca de alimentos e fez um apelo para as Organizações Não Governamentais de proteção aos povos indígenas intercedam. Ao finalizar sua fala, pediu a união de todos os parlamentares do Parlasul para uma solução a esta questão. “Precisamos nos unir para garantir assistência adequada aos refugiados no estado de Roraima, como também à segurança e proteção dos cidadãos brasileiros. Não podemos virar as costas. É nosso dever assegurar integridade às famílias, que sonham com a possibilidade de uma vida digna em nosso país”, defendeu o parlamentar.

Karinna Bevilaqua