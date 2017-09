Remídio destaca crescimento da produção de soja em Roraima

Na sessão plenária da Câmara dos Deputados, desta quinta-feira, 31, o deputado Remídio Monai (PR-RR), se pronunciou no pequeno expediente sobre o aumento exponencial da produção da soja no Estado de Roraima, que em 2017 atingiu um crescimento de 28%.

Na ocasião, o parlamentar falou sobre a 5ª edição do lançamento oficial da Colheita da Soja, que será realizada nos dias 1º e 2 de setembro, região Norte de Roraima. Remídio destacou o empenho dos pioneiros do setor produtivo e lembrou que o evento representa a celebração de uma importante conquista para a economia do Estado. “A luta dos produtores está ajudando a consolidar Roraima como grande fronteira agrícola do país. Eles assumiram o desafio de mudar a nossa base econômica. Um esforço imprescindível para garantir desenvolvimento, a geração de emprego e renda e a independência de toda a região”, destacou.

O deputado apresentou o trabalho empreendido na Câmara dos Deputados, nesses últimos anos, que beneficia o setor. “Conseguimos assegurar a boa trafegabilidade das rodovias federais da região. Nossa luta vem ganhando aliados pela integração de Roraima ao estado do Pará, através da BR 210, importante rota logística. Garantimos ainda investimentos para instalações portuárias em Belém e Vila do Conde. Em Roraima, o Ministério dos Transportes liberou recursos para a continuidade da obra do aeródromo de Santa Maria do Boiaçu. Ações necessárias para reduzir os custos com transporte e tornar a produção roraimense mais atrativa”, acrescentou.

No fim do seu discurso, o deputado Remídio parabenizou os produtores Antônio Denarium e Geraldo Falavinha, que são os idealizadores do lançamento da Colheita da Soja e ressaltou as expectativas de crescimento da produção até 2020. “Hoje, Roraima tem hoje algo em torno de 50 produtores de soja. E acredito na entrada de novos investidores e empresas. A expectativa é que dentro de poucos anos, o Estado tenha uma área plantada de 100 mil hectares de soja e que a arrecadação estimada em R$ 500 milhões.”

Karinna Bevilaqua