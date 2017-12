Remídio comemora anúncio do acordo para pavimentação da estrada que liga Roraima a Georgetown

O presidente Michel Temer anunciou, nesta quinta-feira, 21, durante encontro com o presidente da República Federativa da Guiana, David Arthut Granger, no Palácio do Planalto, assinatura do acordo bilateral de cooperação na área de infraestrutura e tecnologia.

Na Câmara Federal, nesses últimos dois anos, o deputado Remídio Monai (PR-RR) acompanhou de perto o andamento do acordo internacional entre os dois países. “Entre os anos de 2016 e 2017, conduzi uma agenda de trabalho voltada à concretização deste acordo bilateral. Foram diversas reuniões no Ministérios das Relações Exteriores (MRE), Ministérios dos Transportes, Portos e Aviação (MTPA) e na embaixada da Guiana, em Brasília, para dar celeridade à assinatura do acordo. Estive também, em missão oficial pela Câmara Federal, junto com a comitiva de empresários do estado de Roraima em um seminário internacional, promovido pelo Banco Interamericano de desenvolvimento (BID), em novembro de 2016, em Georgetown, que tratou também sobre a viabilidade de empreendimentos de interesse bilateral. É oportuno destacar a atuação do diretor do Departamento da América do Sul II do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Tarcísio Costa, e o embaixador da Guiana no Brasil, George Talbot, na condução deste acordo.

O parlamentar foi relator em 2016, do projeto Arco Norte: um desafio logístico, que propôs a criação de condições institucionais e legais para a implantação de um novo conceito de logística de transporte para o país, a partir da produção agrícola dos portos das regiões Sul e Sudeste para os portos da região Norte do Brasil. O estudo técnico, traz uma compilação de possíveis soluções para alavancar as exportações do país pela Região Norte. Entre elas, a posposta de acordo de cooperação internacional com a Guiana para pavimentação e construção de pontes num trecho de 454 km da estrada entre Boa Vista e a cidade de Georgetown, além da construção de um moderno porto, que propiciará acesso privilegiado aos mercados da Comunidade do Caribe (CARICOM), América do Norte, Europa e Ásia.

Remídio Monai foi um dos interlocutores na concretização do acordo bilateral e comemorou o anúncio oficial. “Sempre defendi aproximação entre os dois países e da parceria para o financiamento de empreendimentos de infraestrutura. “A Guiana é um valioso escudo para a segurança externa do Brasil, além de representar uma janela de oportunidades para o nosso país. A concretização dessa obra é um sonho antigo de todos os roraimenses e uma promessa que fiz ainda em 2014. Meu empenho e luta no Parlamento Federal, através do projeto do Arco Norte, vem gerando excelentes resultados para o Estado de Roraima. Como relator deste estudo, compilei uma série de soluções que irão alavancar as exportações pelo Norte do país. A assinatura deste acordo só comprova que estamos no caminho certo necessário para ampliar investimentos, oportunidades de negócios, e promover o desenvolvimento econômico na Região Amazônica”, ressaltou o parlamentar.

