Remídio cobra inclusão de Roraima no Plano da Aviação Regional

Na audiência pública promovida pela Comissão de Viação e Transportes (CVT) da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 28, que tratou sobre a Situação do Programa Federal de Aeroportos Regionais, inserido no Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), o deputado Remídio Monai (PR-RR) cobrou a inserção do estado de Roraima no plano de prioridades estabelecido pela Secretaria Nacional de Aviação.

Participaram do evento o secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Dario Rais Lopes; o secretário de Orçamento Federal, George Alberto de Aguiar Soares; o diretor de Rodovias, Ferrovias, Hidrovias, Portos e Aeroportos, representando o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Otto Luiz Burlier; o subsecretário do Estado de Transportes do Rio de Janeiro, Delmo Pinho, além de representantes de associações e entidades ligadas à aviação.

A discussão se centrou sobre o contingenciamento, realizado pelo Governo federal, dos recursos destinados ao FNAC, que tem a função de desenvolver e fomentar o setor de aviação civil e as infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil. De acordo com os números apresentados pelos representantes dos Ministérios do Planejamento e dos Transportes, as dificuldades orçamentárias do País acabaram comprometendo as obras do Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR). No lançamento do Plano em 2012, a previsão inicial iria contemplar 270 aeroportos em todo país e com os progressivos cortes no orçamento, a lista reduziu para a implantação de apenas 53 novos projetos e ainda inviabilizou o programa de subsídios para companhias regionais.

Para o subsecretário do Estado de Transportes do Rio de janeiro, Delmo Pinho, os recursos existem, porém, não estão sendo aplicados para finalidade legal a que se propõem. “O Executivo federal realiza contingenciamentos que não podem ser feitos. Está utilizando os recursos oriundos da lei do ATAERO, que dispõe sobre o adicional de tarifas aeroportuárias, e do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos (PROFAA) para outros fins. Mudaram as leis e criaram o FNAC em 2012, que seria alimentado com o dinheiro das outorgas e concessões, além dos recursos do PROFAA, que na conta já existia um saldo de R$ 2 bilhões de reais. Hoje a conta financeira do Fundo possui mais de R$ 8 bilhões de reais e estamos aqui cobrando que seja liberado apenas 5% desses valores. Parte deste recurso já daria para tocar o Plano que o Governo redimensionou”, afirmou.

Remídio Monai questionou a ausência do estado de Roraima na lista de prioridades para receber investimento do Governo Federal. “Foram priorizados 58 aeroportos em todo país e nenhum no estado de Roraima, onde a aviação é uma questão social. Em Santa Maria do Boiaçu, por exemplo, a obra foi iniciada e até hoje não concluíram. Na região do Baixo Rio Branco, são três dias de barco para um cidadão ter acesso ao atendimento médico especializado. Diante desses contrastes regionais, acredito que o Governo federal precisa pensar melhor a Amazônia, e entender a necessidade emergencial de integração. É preciso levar cidadania e dignidade à população da região Norte”, defendeu.

O deputado reiterou seu posicionamento pelo desenvolvimento da aviação civil na Amazônia Legal, com a implementação de normas que garantam a sobrevivência da aviação regional, que podem ser através de incentivos fiscais ou de concessões de subsídios. “A chamada Amazônia legal corresponde a 60% do território brasileiro é a área mais carente do sistema de transportes. Trata-se de região caracterizada pela existência de localidades de difícil acesso e que, em muitos casos, a única alternativa são as embarcações. Nesse contexto, o transporte aéreo é condição indispensável para integração de comunidades isoladas e para o transporte de bens fundamentais, como alimentos e medicamentos”, acrescentou o parlamentar.

Está agendada para esta quinta-feira (29) uma nova audiência pública conjunta entre a Comissão de Viação e Transportes e Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia para discutir o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR), proposto pelo Governo Federal, na Região Norte.

Karinna Bevilaqua