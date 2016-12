Remídio apresenta balanço de atuação parlamentar na Câmara dos Deputados em 2016

O deputado Remídio Monai (PR-RR) apresentou nesta terça-quarta, 28, o balanço das atividades empreendidas na Câmara dos Deputados, durante período legislativo de 2016. Mesmo com os atrasos no início dos trabalhos, em decorrência do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, os números surpreendem, foram mais de 40 proposições, além das deliberações nas Comissões permanentes e no Plenário.

Para o parlamentar, 2016 representou um ano difícil em virtude do aprofundamento da crise e destacou o Congresso Nacional como palco de debates importantes. “Neste ano, tivemos uma pauta extensa, complicada, mas necessária para o desenvolvimento do país. Procurei atuar sempre com coerência e respeito a nossa população. Chegamos ao fim de mais um período legislativo e com a sensação de dever cumprido. Participei e me engajei em todas as questões relevantes ao Brasil e ao estado de Roraima. Hoje, venho prestar contas e mostrar os resultados alcançados para a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos”, ressaltou Monai.

Remídio Monai é autor de proposições importantes, entre elas: a Proposta de Emenda de nº 292, que que estabelece nova redação aos artigos 183 e 191 da Constituição, com o intuito de assegurar o direito de propriedade aos cidadãos por meio da usucapião de terras devolutas. É autor da proposta para a melhoria da governança da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Como também, propôs alteração da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a proteção do pedestre e do ciclista.

Foi relator de matérias de grande repercussão nacional, a exemplo do Projeto de Lei nº 7.623, de 2014 e apensos, onde propôs a majoração das penalidades cometidas por motoristas embriagados ou sob efeito de entorpecentes. O deputado apresentou substitutivo ao Projeto de Lei No 7.581 de 2014 para beneficiar os pequenos empresários do setor de transporte de passageiros. Na proposta, Monai defendeu a redução do capital social integralizado mínimo e da taxa de fiscalização, em relação ao previsto pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

Foi relator também do estudo Arco Norte, através do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, onde apresentou alternativas para criação das condições institucionais e para a implantação de um novo conceito de logística que visa diminuir a pressão sobre os portos da Região Sudeste, utilizando os estados mais ao Norte do País. Além disso, foi proponente do Fórum Nacional do Arco Norte que resultou na assinatura do contrato para o início do estudo da rodovia 210, com objetivo de interligar o Estado de Roraima ao Pará.

No Grande Expediente, o deputado Remídio fez uso da tribuna para tratar sobre temas pertinentes ao Estado de Roraima. Analisou a atual conjuntura econômica, a retomada do crescimento e ressaltou a necessidade de investimentos em infraestrutura de transportes. Defendeu a prorrogação da concessão das Centrais Elétricas do Estado de Roraima (CERR) e atuou para assegurar os direitos dos servidores. Reiterou seu posicionamento votando pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 199/2016, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, para a inclusão de servidor público, de integrante de carreira policial, civil ou militar, e de pessoas que haja mantido relação de trabalho com ex-Territórios de Amapá e Roraima. Em outra ocasião, fez a exposição de um relatório detalhado sobre a situação das estradas federais de Roraima e cobrou apoio do governo Federal para a conclusão das obras consideradas necessárias para o crescimento econômico do Estado.

O deputado foi proativo na luta pela redução do reajuste da tarifa de energia elétrica em Roraima e pela continuidade da obra do Linhão do Tucuruí, que irá interligar o estado ao Sistema Nacional Energético (SNE). Atuou ainda para a retomada e regularização dos voos na região Norte.

Monai avalia como positivo os resultados da sua atuação no ano de 2016. “Diante dos resultados atingidos, acredito que estamos no caminho certo para a construção de um País melhor e com mais oportunidade para nossa população. Na Câmara, venho trabalhando em prol do bem comum e dos interesses da coletividade, propondo mudanças na legislação, fiscalizando e levando recursos necessários para que o governo do Estado de Roraima e os municípios executem as iniciativas necessárias ao bem-estar e qualidade da vida dos cidadãos. Este é o meu dever e tenho orgulho pelas conquistas já alcançadas, afirmou.”

Emendas

Nas emendas individuais de execução obrigatória ao projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2017, o parlamentar apresentou 13 propostas, que totalizam mais de 15 milhões para serem investidos em áreas essenciais com saúde pública, educação, segurança, além da infraestrutura urbana e rural. Remídio Monai reforça que há necessidade de recursos em diversos setores, mas a saúde pública continua sendo um ponto crítico do Estado. Para a área de infraestrutura urbana e rural foi destinado o aporte de R$ 6.359.769 milhões, através do Programa Calha Norte (MD) e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM/MI). Os recursos beneficiarão diversos municípios de Roraima, com projetos de urbanização, eletrificação rural, construção de pontes, recuperação de vicinal, entre outros.

Comissões

O deputado é membro titular das comissões da Pessoa com deficiência e de Viação e Transportes. Nas comissões especiais, faz parte da análise de proposições relacionadas à Lei 8.666, do marco regulatório de Transporte Rodoviário de cargas, do Cide-Combustíveis e seus impactos da produção de biocombustíveis, além da subcomissão especial das obras das rodovias transversais e Cancelamento de Voos da região Norte. Como suplente, participa da Comissão permanente da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e desenvolvimento Rural, da Comissão de Integração Nacional e desenvolvimento Regional e da Amazônia. É membro também da subcomissão de Assuntos Fundiários e Agricultura familiar e do MERCOSUL.

Karinna Bevilaqua