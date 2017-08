Remídio alerta o Governo Federal sobre o crescimento de venezuelanos em Roraima

O deputado Remídio Monai (PR-RR) fez uso da tribuna na sessão extraordinária do Congresso Nacional, nesta terça-feira, 29, para cobrar do Governo Federal uma solução à crise instalada no Estado de Roraima com o número cada vez mais crescente de imigrantes venezuelanos, que cruzam a fronteira diariamente em busca de refúgio.

O parlamentar expôs a situação diante da problemática ocasionada pela migração desordenada de venezuelanos em Roraima, “Nossa preocupação é que o Estado que hoje tem uma população de apenas 500 mil habitantes, não consiga comportar o fluxo de novos refugiados. Existe uma previsão que em Roraima, este número possa chegar a 300 mil pessoas e isso vai ocasionar uma sobrecarga dos serviços essenciais como saúde, educação e segurança”, ressaltou.

De acordo com Remídio Monai o aumento do fluxo na fronteira Brasil/Venezuela corrobora para a situação emergencial em setores e serviços do Estado. “Na educação, Roraima registrou aumento de 30,34% de ingresso de alunos oriundos do país vizinho na rede Estadual de ensino, nos dois últimos anos. Na saúde pública, o atendimento a estrangeiros no Pronto Atendimento do Hospital Geral de Roraima, subiu 380%, no mesmo período. A imigração também contribui para o aumento da criminalidade. Atualmente, são registrados diariamente boletins de ocorrência envolvendo imigrantes.”

O deputado argumentou que a demanda cada vez mais crescente impacta diretamente na qualidade dos serviços ofertados à população, e com isso acentua o clima de animosidade entre brasileiros e venezuelanos. “Está começando a se criar uma rivalidade, porque os brasileiros já estão tendo dificuldades nos hospitais e enfrentam problemas com os alunos na escola. Nós precisamos, então, que o Governo Federal mande urgentemente socorro para o Estado de Roraima, através do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, e que a segurança seja reforçada em Roraima. Se continuar assim, a situação vai se agravar cada vez mais”, salientou.

Monai falou sobre a realidade vivenciada na Colômbia, que chega a receber até 30 mil venezuelanos por dia e destacou as medidas que estão sendo adotadas “O Governo colombiano está se preocupando em instalar campos de refugiados para poder abrigar, receber os imigrantes que estão chegando. A nossa situação em Roraima não é diferente. O movimento de venezuelanos para Boa Vista, com essa última decisão da Constituinte, está a cada dia aumentando esse contingente. A questão crucial é se Roraima tomar o mesmo rumo, com 30 mil venezuelanos entrando por dia. Com a situação em que vive o País, no Estado de Roraima não é diferente, a saúde, a educação e, particularmente, a segurança pública vêm passando por uma situação difícil”, alertou Monai.

Ao finalizar o discurso, Remídio Monai falou ainda sobre a tensão na fronteira, agravada pela movimentação de tanques venezuelanos e pediu apoio do Ministério da Defesa. “Ontem, começaram a chegar fotos e filmagens da fronteira, porque a Venezuela está mobilizando tanques, e o exército está fazendo exercício na fronteira. Isso também não pode passar despercebido. As nossas autoridades federais precisam estar atentas a essa fronteira Brasi/Venezuela. Então, eu quero aqui repetir que precisamos urgentemente que o Governo Federal dê uma atenção especial para a saúde, educação e a segurança em Roraima”, reiterou o deputado.

Karinna Bevilaqua