Relações comerciais: Jucerr atrai empresários venezuelanos para Roraima

Compondo a delegação de Roraima no Encontro Empresarial Binacional “Venezuela – Norte do Brasil”, que acontece nestas quinta e sexta-feira, dias 6 e 7, em Puerto Ordaz, a Jucerr (Junta Comercial de Roraima), tem o papel de esclarecer todo o processo de registro e abertura de empresa, a partir do campo digital.

Segundo o diretor de Registro Mercantil da Junta Comercial, Sidicley Fernandes, a ideia, com toda a explanação, é atrair empresários venezuelanos interessados em investir em Roraima. “Estamos desenvolvendo um projeto digital, onde a abertura de empresa pode ser feita de qualquer lugar, com acesso à internet, o que facilita e atrai investidores”, disse.

Roraima participa do Encontro com uma delegação de 25 pessoas, entre empresários de diversos segmentos e equipe técnica do Governo do Estado.

É a segunda vez que o Estado participa de rodada de diálogos com o governo venezuelano. Dessa vez, a finalidade é estabelecer entendimentos de ordem fiscal, aduaneira, financeira, segurança jurídica, transporte e comunicação.

“Com essa ferramenta digital, podemos agilizar os processos, simplificar esse trâmite e hoje o empresário pode tomar a decisão de abrir o negócio dentro do gabinete ou escritório, sem precisar se deslocar, fazendo a pesquisa locacional, de endereçamento e de atividade”, frisou Fernandes.

A secretária Estadual Extraordinária de Relações Internacionais, Veronica Caro, aposta na oportunidade de atrair empresários venezuelanos para investir em Roraima. “A Venezuela tem inúmeros serviços e matérias-primas disponíveis que podem atender ao mercado roraimense, como também temos condições de sanar algumas demandas do País vizinho, como alimentos, por exemplo”, disse.

O evento

Durante dois dias (6 e 7) os empresários participarão de várias rodadas de negociações, palestras, painéis e mesas temáticas.

O evento, que tem caráter empresarial, é uma vitrine para relações comerciais entre Roraima e Venezuela.

Leandro Freitas