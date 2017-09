Regras de trânsito também valem nos bairros afastados, alerta Smtran

O título pode parecer óbvio, mas o fato é que muitos condutores cometem diversas infrações nos bairros mais distantes da capital por acreditarem que não serão flagrados pelos órgãos fiscalizadores de trânsito. Por conta disso, a Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) alerta que as regras de circulação não se restringem apenas às avenidas movimentadas, mas a todas as vias onde há tráfego de veículos.

Uma das principais infrações cometidas por condutores nos bairros, de acordo com a Smtran, é o excesso de velocidade. Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), as vias urbanas são classificadas como de trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais. No caso dos bairros, as coletoras predominam, por serem interligadas às vias arteriais.

“Nas vias coletoras, a regra de circulação é de que a velocidade máxima seja de 40km/h. Então, onde não houver sinalização, que delimita a velocidade máxima do local, deve-se manter essa regra. E nas arteriais, a máxima permitida é de 60kh/h”, afirmou Ney Brito, diretor da Divisão de Prevenção e Educação para o Trânsito (Depet).

Nas ruas muito estreitas, os cuidados devem ser redobrados. O condutor deve reduzir a velocidade, devido às muitas áreas residenciais, estar atento aos veículos que circulam na retaguarda, às luzes indicadoras e luzes de freio dos veículos. Ou seja, seguindo regras que normalmente são tomadas em avenidas de grande circulação.

Quanto a vias preferenciais, o condutor deve estar bastante atento quando não houver placa indicativa. “Quando uma via não apresentar uma sinalização regulamentar, como as placas de parada obrigatória, deve-se obedecer à regra de circulação que é a preferência de passagem para o condutor que vem à direita no cruzamento. Respeitando essa e outras regras, é possível ter um trânsito mais harmônico e mais seguro para todos”.

Brito também ressalta que a Smtran está em constantes fiscalizações em toda a capital, através dos dois agrupamentos: Base Central e Grupo Tático de Trânsito (GTT). Ambas atentem toda a cidade, porém o segundo se concentra nos bairros mais afastados. “A fiscalização acontece diuturnamente, visando o cumprimento da legislação de trânsito. Essa divisão veio para facilitar o trabalho de atendimento de ocorrências”.

Fábio Cavalcante