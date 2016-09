Registro de candidatura de Márcio Junqueira é mantido indeferido pelo TRE-RR

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR), em sessão extraordinária realizada na tarde desta segunda-feira, 26, manteve o indeferimento do pedido de registro de candidatura do candidato a prefeito de Boa Vista/RR pelo PROS, Márcio Junqueira.

A Corte seguiu a decisão proferida pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral, Aluízio Vieira, que indeferiu o pedido do recorrente em face da ausência de documentos essenciais à instrução do processo, dentre eles o comprovante de sua escolaridade, da proposta de governo e da cópia de seu documento oficial de identificação.

Pelo mesmo motivo, ausência de documentos essenciais, o TRE-RR também manteve o indeferimento do pedido de registro do candidato à vice-prefeito da chapa do PROS, Eugênio Thomé. Da decisão cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no prazo de três dias.

Direito de resposta

O Pleno do TRE-RR negou, por unanimidade, mais de 40 pedidos de direito de resposta requeridos pela candidata à prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, do PMDB.

A candidata ingressou com pedido de direito de resposta contra a coligação “Boa Vista Para Você”, alegando que a mesma utilizou de seu horário eleitoral para divulgar informações inverídicas sobre a realização de gastos vultosos, na ordem de 5 milhões de reais, para serviços de jardinagem.

A Corte manteve a decisão proferida pelo Juiz da 5ª Zona Eleitoral, Luiz Alberto de Morais Júnior, que indeferiu o pedido da recorrente sob o fundamento de que a mensagem divulgada não consistia em notícia inverídica ou difamatória. Na decisão, a Corte manteve o entendimento já consolidado no TSE de que o “gestor público está sujeito a críticas típicas da dialética eleitoral, uma vez que faz parte do ônus recebido com o cargo”. Da decisão cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de três dias.

Patrícia Pinheiro