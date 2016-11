Refugiados: Estado vai criar Centro de Referência ao Imigrante

O Governo de Roraima por meio do GIGM (Gabinete Integrado de Gestão Migratória) vai implantar um Centro de Referência ao Imigrante em Boa Vista. A ideia surgiu a partir do monitoramento durante 30 dias sobre o processo migratório, período em que mais de dois mil imigrantes venezuelanos foram cadastradas por agentes da Defesa Civil e demais órgãos do estado.

O Centro será gerenciado pelo GIGM e funcionará como ponto de apoio aos imigrantes em situação de vulnerabilidade que estão vagando pela capital, principalmente, aqueles que estão dormindo em logradouros públicos. O comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Edivaldo Cláudio Amaral, coordenador Estadual de Defesa Civil, ressaltou a necessidade de se criar um local de apoio aos imigrantes.

“O primeiro passo já foi dado que era definir o local para as pessoas receberem doações e concentrar ações humanitárias desenvolvidas por órgãos governamentais e não governamentais”, frisou.

Conforme o tenente coronel, Doriedson Ribeiro, os venezuelanos terão atendimento médico e receberão alimentação no local. A implantação do Centro tem como objetivo prestar uma assistência mínima aos imigrantes se tornando um lugar de passagem.

“O Centro vai concentrar assistência em parceria com entidades não governamentais. Funcionando em caráter rotativo, o local deve funcionar nas proximidades da Feira do Produtor, onde permanece por até um mês. Após este período a estrutura será levada para outro local”, explicou Ribeiro.

A criação do Centro foi tema da 6ª reunião do GIGM realizada na manhã desta segunda-feira (21) no auditório do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Roraima. A coordenadora da missão da FEDHUM (Federação Humanitária Internacional), Vânia Fátima dos Santos, participou da reunião e expôs o trabalho que realizado pela Fraternidade em Boa Vista e Pacaraima.

A missão da FEDHUM é parceira nas ações do gabinete. “Temos atuação humanitária em diversos países e nossa tarefa é dar apoio no que precisar. Veio o primeiro grupo e agora chegou o segundo. Trouxemos médicos, dentistas e terapeuta, mas a prioridade é alimentar as pessoas. Se não se sacia a fome, não se consegue tratar uma doença”, disse Fátima.

Raustman Gondim