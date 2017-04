Reforma Trabalhista: Projeto aprovado pela Câmara é moderno e protege direitos do trabalhador, afirma Hiran Gonçalves

Em uma votação nesta quinta-feira, 27, o Plená­rio da Câmara dos Deputados concluiu o projeto de lei da reforma trabalhista (PL 6787/16, do Poder Executivo). O texto altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para prever, entre outras medidas, a prevalência do acordo sobre a lei, regras para o trabalho intermitente e o fim da contribui­ção sindical obrigatória e da ajuda do sindicato na rescisão trabalhista. A matéria será enviada ao Senado.

O vice-presidente do Partido Progressista nacional, deputado Hiran Gonçalves (RR) acredita que a matéria ficou adequada, moderna e vai ajudar o Brasil nesses novos tempos. “Temos que rechaçar a afirmação de que se tirou direitos dos trabalhadores”, salientou. Segundo o parlamentar, um dos pontos de modernidade na lei é que há uma prevalência do negocia­do pelo legisla­do. Em outras palavras: ficando satisfeito o empregador e tam­bém o empre­gado, isso se superpõe a eventuais legislações.

“Estamos satisfeitos, apesar de termos sido combatidos por essa visão moderna, mas, acho que já em um futuro próximo a sociedade vai reconhecer nosso trabalho, porque a reforma trabalhista veio modernizar a lei trabalhista que remon­ta a década de 1940”, argumentou Gonçalves. Para ele, o mundo, a qualificação das pessoas e a tecnolo­gia mudaram. E as relações de trabalho também precisavam evoluir.

Ao final, segundo ele, a avaliação que se pode fazer é que a aprovação da reforma trabalhista fez um bem ao país, uma vez que perfil moderno foi uma demanda da socie­dade. Se dizendo preparado para os questionamentos que podem ser feitos à sua posição favorável à reforma trabalhista, o deputado Hiran Gonçalves adiantou que está preparado para debater com aqueles que querem optar pelo que é retrógrado e que atrapa­lha a inserção do Brasil entre as nações mais desenvolvidas do mundo nas relações de trabalho.

“Acho que a população, depois que o projeto for colocado em prática, e se fizer uma avaliação, vai reconhecer esse difícil trabalho do Parlamento de se quebrar para­digmas, onde se propõe reconhecer que o que se tinha como verdade era sinônimo de atraso e o certo era mesmo fazer uma correção de rumos para um futuro melhor”.

Aprovada na forma do substitutivo do relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), a proposta estabelece que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho preva­lecerão sobre a lei em 16 pontos diferentes, como jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo mínimo de alimentação de meia hora, teletrabalho, regime de sobre­aviso e trabalho intermitente.

No texto do projeto, o deputado Hiran Gonçalves destacou como uma evolução o fim do imposto sindical que, a partir de agora, passa a ser uma contribuição optativa; o reco­nhe­cimento dos direitos trabalhis­tas da mulher que trabalha com o marido, por exem­plo; a possibilidade de fracionamento de férias em até três vezes; o trabalho intermi­tente de profissionais que trabalham com diárias como garçons, babás e técnicos de informá­tica, que não tinham direitos trabalhis­tas; e a questão da terceirização, onde houve um aper­fei­çoamento do PL 4302, no sentido de dar ao trabalhador terceirizado as mesmas condições dos empregados das empresas.

Benné Mendonça