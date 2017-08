Reforma trabalhista é debatida em oficina promovida pelo Sebrae-RR

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR) promove mais uma oficina ‘Encontros Empresariais’, que finaliza nesta quinta-feira, 24, das 18h30 às 22h30, na Unidade Sebrae São Francisco, localizada na Rua Aquilino Mota Duarte, 1771, zona Norte de Boa Vista.

O encontro é voltado aos empreendedores de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), onde eles têm a oportunidade de debater temáticas de relevância para o desenvolvimento do trabalho. Além disso, a oficina promove a interação entre empresários de um mesmo setor ou de vários setores do mercado.

De acordo com a analista técnico da Unidade de Capacitação Empresarial e Cultura Empreendedora do Sebrae-RR, Ana Paula Rebelo, todo o conteúdo apresentado é voltado para o fortalecimento do negócio. Durante a oficina são debatidos os temas: reforma trabalhista, e-social; saúde e segurança no trabalho.

“As temáticas debatidas nesse Encontro Empresarial são fundamentais aos empresários para aprimorarem a gestão do negócio e a tomada de decisões”, informou Ana. Para mais informações 0800 570 0800 / (95) 2121-8028.

Serviço

Oficina: Encontros Empresariais

Data: 22 a 24 de agosto

Horário: 18h30 às 22h30

Onde: Unidade Sebrae São Francisco – Rua Aquilino Mota Duarte, 1771

Quanto: R$ 70,00 (material didático e certificado)

Informações: 0800 570 0800 / (95) 2121-8028