Reforma administrativa do Estado é o maior desafio para este início de ano, aponta Flamarion Portela

A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima realizou na manhã desta quarta-feira, dia 15, a sessão de abertura do Ano Legislativo de 2017, que contou com a presença de diversas autoridades e da governadora Suely Campos, que leu a tradicional mensagem governamental.

Para o deputado estadual Flamarion Portela (sem partido), um dos maiores desafios nesse início de ano na Assembleia será a discussão da Reforma Administrativa do Estado, que a governadora Suely Campos enviou para apreciação dos deputados.

“Tenho certeza de que serão feitos bons debates, boas discussões, no sentido de encontrarmos conjuntamente, ouvindo os órgãos públicos, os parlamentares e a sociedade organizada, um caminho melhor a ser seguido para garantir o desenvolvimento do Estado”.

O parlamentar destacou ainda o discurso que a governadora Suely Campos fez, na mensagem que ela levou ao Poder Legislativo. “Uma mensagem conciliadora, enfocando os interesses soberanos do povo de Roraima, para que a classe política, os poderes, possam caminhar convergentemente, no sentido de construir um futuro melhor”, disse, dando enfoque também ao discurso do presidente em exercício da Assembleia, deputado Coronel Chagas. “Um discurso aberto à construção dessa união. Ou seja, já são dois poderes mostrando convergência e a gente espera que a classe política entenda esse momento e veja que Roraima deve ser a prioridade de todos nós.

Orçamento

Flamarion Portela destacou que o Orçamento do Estado para 2017 foi aprovado ainda no final do ano passado, a governadora sancionou e a Seplan (Secretaria Estadual de Planejamento) distribuiu o quadro demonstrativo de despesa de cada Pasta.

“O Orçamento já está sendo executado. A partir de agora, é cada secretário buscar suas prioridades, buscar aquilo que a governadora quer como essencial da gestão dela e fazer o Governo andar com celeridade e rapidez”.

Oposição

O deputado Flamarion Portela ressaltou o papel da oposição ao governo nesses dois primeiros anos da gestão da governadora Suely Campos, destacando que a oposição é essencial numa democracia e que ela existe para enxergar as falhas, os equívocos do gestor e fazer cobrança.

“O Parlamento de Roraima é maduro e saberá separar aquilo que é interesse do Estado e aquilo que é só o debate, só o papel da oposição. Espero que, com isso, a governadora Suely Campos, que está desejando isso, que está querendo construir, alcance pelo menos a maioria absoluta aqui, para que possa ter paz na sua governabilidade”, pontuou.

Gilvan Costa