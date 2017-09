Reeducandos trabalham na revitalização do prédio da Sejuc

Cerca de 35 reeducandos da Cadeia Pública de Boa Vista trabalham desde o dia 18 de setembro, na revitalização externa do prédio da Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania), localizado na Avenida Getúlio Vargas, no bairro São Vicente.

Nesta primeira etapa, os trabalhos de revitalização da estrutura física do prédio consistem na pintura e reparos na fechada e parte externa da secretaria. Os reparos foram orçados em R$ 4 mil, utilizados na compra de materiais como tintas, rolos e pinceis.

De acordo com o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Ronan Marinho, a revitalização faz parte de uma serie de ações que serão realizadas no sistema prisional, para a reintegração social dos reeducandos e poderá ser estendida a outras áreas.

“Inicialmente os trabalhos se concentram na parte externa, mas poderão ser estendidos ao interior do prédio. O trabalho do preso tem previsão na LEP (Lei de Execuções Penais). Não é um favor, nem uma concessão. É uma necessidade legal. Isso é uma obrigação constitucional do Estado: promover a reintegração do preso à sociedade”, disse Ronan.

A remissão pelo trabalho é um direito assegurado pela Lei de Execução Penal a quem cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto, garantindo um dia de pena a menos a cada três dias trabalhados.

Ainda segundo o secretário, a utilização da mão de obra de presos é uma forma de cumprimento da lei. “Não podemos esquecer que para o reeducando, para sua família e para a unidade prisional em que se encontra é muito importante, pois traz vários benefícios para eles, tais como saídas temporárias no Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, recuperando sua dignidade”, ressaltou.

Outros projetos

O projeto Hebreu, em parceria com Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto) deu inicio a revitalização dos parques aquáticos aqui do Estado. Além disso, existem outros projetos voltados para a reintegração social do preso.

“O Agroarte emprega junto ao reeducando, oficinas de reciclagem com pneus dentro da Cadeia Pública. O cultivo de mudas de arvores em parceria com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), e ainda em fase de ajustes do termo de cooperação, temos o ‘Ressocializa’, em parceria com a OAB-RR (Ordem dos Advogados do Brasil)”, destacou Marinho.

De acordo com a agente penitenciária, Ana Lucia Teixeira Broisler, um das coordenadoras do projeto, os trabalhos de revitalização poderão ser estendidos a outros prédios públicos do capital.

“Observadas outras necessidades, tanto do preso quanto da administração pública, a Sejuc pretende ampliar o projeto levando para a recuperação de outras áreas. E quem ganha com isso é o preso com a remissão de sua pena”, destacou.

Parceiros

Para a execução dos projetos a Sejuc conta com a parceria da OAB-RR, Tribunal de Justiça de Roraima, Embrapa, Serviço Nacional do Cooperativismo e também voluntários da sociedade civil.

Wesley Oliveira