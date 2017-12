Reeducandas da Cadeia Pública Feminina participam de missa natalina

A Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania) por meio dos Agentes plantonistas e Administrativos da Cadeia Pública Feminina realizou nesta quinta-feira, 21, na Cadeia Pública Feminina, antigo prédio do CPP (Centro de Progressão Penitenciária), uma Missa Natalina com objetivo de levar uma mensagem de amor e esperança para 50 reeducandas do regime preventivado e sentenciado.

O evento contou com a presença especial do Bispo Dom Mário Antônio da Silva que destacou que o evento foi uma maneira de humanizar e promover a ressocialização na vida das mulheres presas na unidade.

“Independente de sua vida de erros, pecados e criminalidade. Nós entendemos que, aqui existe a possibilidade de restauração, de se refazer e reencontrar o caminho de uma vida digna e justa. E a Pastoral Carcerária estende as mãos para conduzir no caminho da verdade e da vida as pessoas que estão presas”, afirmou Don Mário.

Sob a coordenação e orientação das Irmãs Antônia Storti e Renata Gonzaga, a Pastoral Carcerária atua no presídio há 10 anos e vem realizando várias atividades com as reeducandas no Estado. Atualmente as visitas do grupo ocorrem uma vez por semana, durante duas horas por dia.

“Já realizamos diversas atividades. Hoje temos desenvolvido rezas, brincadeiras, filmes e estudos bíblicos, dando a elas a possibilidade de se colocar de pé, continuar sua caminhada”, disse a irmã Renata.

A Celebração da Missa marcou o encerramento das atividades religiosas que foram desenvolvidas pela Pastoral em 2017. No fim celebração cada uma das 50 reeducandas recebeu uma lembrança dos membros da Pastoral.

A diretora da Cadeia Feminina, Fernanda Guedes, ressaltou a importância dos trabalhos para o crescimento social e espiritual das reeducandas.

“O Governo, por meio da Sejuc, apóia e incentiva ações como essa, para que elas possam ter uma interação social e uma melhor ressocialização, além de resguardar seu direito garantido em Lei, que é a religiosidade”, ressaltou Fernanda Guedes

Visto como uma oportunidade de renovação da fé e esperança, a reeducanda Lidiane Nascimento, disse que a celebração aumenta a vontade de mudar e voltar pra sua família.

“Esse é o momento de repensar nossas atitudes. Depois que comecei a participar das atividades da igreja, me tornei uma pessoa mais forte, com mais estabilidade para mudar e sair daqui uma nova pessoa e voltar pra casa”, disse Lidiane.

