RedeSimples: municípios de Mucajaí e Bonfim visitam Secretaria Municipal de Finanças

Na tarde desta quinta-feira, 14, a Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças (SEPF) recebeu a visita técnica de representantes das prefeituras municipais de Bonfim e Mucajaí. Eles vieram conhecer o sistema RedeSimples que foi implantado ha dois anos em Boa Vista e hoje conta com a integração de várias entidades das esferas estadual, municipal e união.

Os representantes vieram em busca de conhecimento e apoio para implantar o sistema em seus municípios. “A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria de Finanças, tem uma proposta de auxiliar as prefeituras do interior do estado, tanto na parte social como na parte tributária. Então a gente apresenta nosso sistema que está integrado a RedeSimples com nosso sistema de tributação. As secretarias municipais de Obras, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Emhur também estão integradas para dar celeridade nos processos com o compartilhamento de informações” explicou Aline Silvano, diretora de cadastro imobiliário da SEPF.

Roberta Evangelista, agente de desenvolvimento da prefeitura do Bonfim, disse que está implementando o RedeSimples em seu município, por isso veio a Boa Vista para adquirir mais conhecimento. “Nosso objetivo é levar para nossa realidade o que está sendo feito aqui, pois está dando certo. E como a gente implementou agora o sistema em nosso município tivemos a ideia de vir aqui observar como está sendo o trabalho para melhorar o nosso sistema” justificou.

RedeSimples

No final de 2015 a Prefeitura de Boa Vista, Estado e Sebrae-RR, assinaram uma parceria que resultou no termo de cooperação técnica para implantação e implementação da REDESIMPLES em Boa Vista. Desde então todos os trâmites de abertura, alteração e encerramento de empresas passaram a ser menos burocrático e com uma maior celeridade.

Hoje contribuinte, em Boa Vista, pode acessar o sítio da prefeitura https://www.boavista.rr.gov.br no link consulta viabilidade de empresas realiza a consulta e em 24h a SEPF responde sobre a viabilidade ou não de implantar o empreendimento no endereço solicitado.