Rede municipal: aulas serão retomadas nesta segunda-feira

O segundo semestre do ano letivo se inicia nesta segunda-feira, 17. Mais de 37.691 estudantes da rede municipal de ensino devem retornar as salas de aula, nas 115 unidades escolares, tanto na área urbana, como também na zona rural e em terras indígenas.

A rede municipal de ensino inclui também 33 Casas Mãe, seis creches Proinfâncias, cinco escolas na área rural e 12 em áreas indígenas. Além disso, conta também com o Centro Municipal Integrado de Educação Especial.

“Estamos nos preparando para receber nossos alunos. A Educação não para, e aproveitamos o recesso escolar para atualizar os conhecimentos de nossos colaboradores e deixar tudo em ordem para o prosseguimento do ano”, afirmou a secretária municipal de Educação, Keila Tomé.

Durante recesso, iniciado em 30 de junho, professores, merendeiras e gestores, além de toda a equipe técnica da rede municipal de educação, se dedicaram ao planejamento as ações pedagógicas para o restante do ano. Cerca de 200 cuidadoras das Casas Mãe e ProInfâncias também iniciaram capacitação especial para melhorar ainda mais o atendimento no dia-a-dia das atividades com nossas crianças.

“No decorrer do semestre o trabalho continua, a idéia é agregar ainda mais ferramentas de apoio ao ensino, para que a qualidade da educação municipal continue crescendo”, ressaltou a secretária.

O segundo semestre do ano letivo está previsto para se encerrar no dia 15 de dezembro. Das escolas municipais, apenas as que estão localizadas na região do Passarão não vão iniciar as aulas nesta segunda-feira, tendo em vista as cheias do Rio Branco e a dificuldade de locomoção por via fluvial.

As escolas são: Ko´ko Ermelinda Raposo da Silva (Com. Campo Alegre); Clemente dos Santos (Com. Vista Nova); Tuxaua Albino Morais (Comunidade da Ilha); Ignês Benedicto (Comunidade do Milho); Dukuzyy Sebastião (Com. Lago Grande); Vovó Tereza da Silva (Comunidade Darora); Vovó Terezinha da Silva (Com. Bom Jesus) e Vovó Antônia Celestina da Silva (Com. Vista Alegre).

Educação em números

Nos últimos três anos, mais de 7.200 novas vagas foram distribuídas nas modalidades de educação infantil e ensino Fundamental. Para atender a demanda de crianças, 17 escolas municipais passaram por reforma no período entre 2014 e 2015. No inicio do ano letivo eram 10 escolas em reforma, sendo que destas, quatro já foram entregues e os alunos e os profissionais destas unidades já contam com estrutura totalmente revitalizada.

A rede também conta com o uso de tablets, numa forma de incentivar e acelerar a alfabetização por meio de jogos educativos. A ferramenta faz parte do ensino na rede municipal desde maio de 2015. Meia hora por dia, os alunos de 1º ano deverão estudar com os aparelhos em sala de aula.

Também para dar um dinamismo diferente às aulas da educação infantil, foi iniciado o Programa Zoom, da Lego Education do Brasil. A proposta é inovar o sistema educacional e fomentar a inteligência criativa dos alunos.

A rede possui ainda as Mesas Tecnológicas Educacionais (Mesas Pedagógicas) que são uma realidade no ensino para os alunos do 1º ao 5º anos e dinamiza ainda mais o aprendizado. O equipamento veio para reforçar o processo de alfabetização e trabalhar o raciocínio lógico-matemático dos alunos, usando o lúdico e a tecnologia como aliados.

Fábio Cavalcante