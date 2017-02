Rede estadual: matrículas do Calendário 3 iniciam nesta segunda-feira

O período de matrículas de novos alunos em 33 escolas da rede estadual começa nesta segunda-feira, 13, com encerramento no dia 17. As vagas são para os Ensinos Fundamental e Médio e serão distribuídas conforme capacidade de atendimento de cada escola. As rematrículas, ato de confirmação de permanência do aluno que já estudava na unidade escolar, se dará automaticamente nos termos da Lei nº 1.101/16. As aulas nessas unidades começam no dia 16 de março.

“O Estado disponibiliza quase seis mil vagas para novos alunos egressos do 5º ano das escolas do município, distribuídas em todos os bairros da Capital, ou seja, há vagas suficientes para matrículas de estudantes”, ressaltou a chefe de Divisão de Ensino Fundamental da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto), Hilda Montysuma.

Ela lembrou que não há vagas somente nas escolas localizadas no Centro, que fazem parte do Calendário 1, porque o prazo de matrícula já encerrou e as aulas nessas escolas começaram no dia 30 de janeiro. “Nas escolas afastadas do Centro ainda temos vagas. Ressaltamos que não é necessário que pais ou responsáveis por alunos durmam em filas na frente de escolas para garantir matrículas, uma vez que temos vagas para todos”, afirmou.

Nestas unidades de ensino, o término do semestre está previsto para o dia 26 de julho, com recesso escolar de 27 de julho a 10 de agosto. Já o encerramento do ano escolar está marcado para 29 de dezembro, com férias de 30 de dezembro a 28 de janeiro de 2018.

Conforme o edital de matrícula, a documentação necessária é: documento de Transferência ou Declaração, com validade de até 30 (trinta) dias; Registro Civil ou Cédula de Identidade; CPF e foto 3X4, na quantidade definida pela escola.

Relação das escolas que iniciarão o ano letivo de 2017 em 16/03/2017.

1. América Sarmento Ribeiro

2. Ayrton Senna da Silva

3. Barão de Parima

4. Buriti

5. Camilo Dias

6. Caranã

7. Carlos Drummond de Andrade

8. Doutor Ulisses Guimarães

9. Fagundes Varela

10. Girassol

11. Gonçalves Dias

12. Irmã Maria Teresa Parodi

13. Jesus Nazareno de Souza Cruz

14. Monteiro Lobato

15. Olavo Brasil Filho

16. Oswaldo Cruz

17. Pastor Fernando Granjeiro

18. Pedro Elias de Albuquerque Pereira

19. Professora Elza Breves de Carvalho

20. Professora Maria das Dores Brasil

21. Professor Antônio Carlos Natalino

22. Professor Antônio Ferreira Souza

23. Professor Severino Gonçalo Gomes Cavalcante

24. Professor Voltaire Pinto Ribeiro

25. Professora Coema Souto Maior

26. Professora Idarlene Severino da Silva

27. Professora Maria das Neves Resende

28. Professora Maria dos Prazeres Mota

29. Professora Maria Sônia de Brito

30. Professora Raimunda Nonato de Freitas

31. Professora Vitória Mota Cruz

32. São José

33. Luiz Brito Rittler de Lucena

Ozieli Ferreira