Rede estadual: Central de Matrículas segue atendimentos até sexta-feira

Os atendimentos na Central de Matrículas da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto) seguem até esta sexta-feira, 19, na Escola Estadual Monteiro Lobato. Ainda estão disponíveis mais de 4 mil vagas para as escolas da capital. Os atendimentos estão sendo realizados das 7h30 às 17h30.

Ao todo, foram ofertadas 5.088 vagas para estudantes da capital, divididas entre Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Ensino Médio Integrado, Ensino Médio Integral e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

De acordo com a secretária adjunta Educação, Maria Neuza de Lima, os atendentes buscam as unidades de ensino mais próximas da residência da família pra efetuar a matrícula. “Temos a preocupação de disponibilizar a vaga na escola mais próxima, mas caso o responsável não deseje matricular o estudante naquela escola, nós estaremos buscando a vaga na escola desejada quando os atendimentos da Central forem encerrados”, explicou.

Ela ressaltou que os atendimentos estão ocorrendo de forma rápida. “Tivemos um problema com o sistema no primeiro dia, que logo foi solucionado, e os atendimentos passaram a ocorrer de forma mais rápida e eficiente. É importante que os pais não deixem para vir apenas no último dia”, ressaltou.

Documentação

Na Central de Matrículas, os pais ou responsáveis devem apresentar apenas uma declaração que comprove a série que o filho irá cursar, e documento pessoal do pai ou responsável. Após o encaminhamento para a Escola, é que deverão ser apresentados todos os documentos do aluno.

Dina Vieira