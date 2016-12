Rede de proteção para enfrentamento da violência em Roraima

Combater a violência sexual de crianças e adolescentes é um desafio a ser enfrentado em todo o País, especialmente em regiões de fronteira, como Roraima. Com esse intuito, o Governo do Estado, por meio de convênio assinado com o Governo Federal, executa o Pair (Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil). A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), que coordena as ações, reuniu na manhã desta quarta-feira, dia 28, as instituições, órgãos governamentais e não-governamentais, além da sociedade civil, para levantar os dados de cada instituição acerca do trabalho desenvolvido com esse público.

As ações tiveram início em abril, com reuniões para apresentação do Pair realizadas nos quatro municípios contemplados no Programa: Boa Vista, Bonfim, Pacaraima e Uiramutã, selecionados por estarem localizados nas fronteiras e onde o problema do tráfico de crianças e adolescentes é mais expressivo.

Após esses encontros, a Setrabes realizou os trâmites licitatórios para recrutamento da empresa responsável pela pesquisa de diagnóstico referente à atuação de cada órgão envolvido e a situação da violência sexual em todo o Estado. A aplicação deste questionário teve início na reunião realizada na manhã de hoje e segue até o início de janeiro, quando será elaborada a consolidação e levantamento dos dados estatísticos.

“Com esse trabalho, teremos um cenário geral da realidade, desde a estrutura de cada órgão, perfil socioeconômico das vítimas, estatística da violência, de forma que possamos pensar em ações para combater e mudar essa realidade”, pontua a chefe da Divisão de Média Complexidade, Shyra Coelho de Araújo.

Após esse processo, como adianta a diretora do Departamento de Proteção Social Especial, Edilânia Mangueira, será realizado um seminário, que reunirá todas as entidades da rede de proteção, além de representantes da Venezuela e Guiana, para apresentação do Programa e dos dados consolidados.

“Com o diagnóstico, teremos um recorte das violações dos direitos das crianças e adolescentes em relação à violência sexual e, a partir disso, propor ações de enfrentamento nos quatro municípios mais afetados por esse problema, devido à localização em área fronteiriça”, aponta a diretora.

Sobre o Pair

Programa desenvolvido pelo Governo Federal, coordenado pelo Governo do Estado e executado pelos municípios, visa implementar ações nos municípios de fronteira – Boa Vista, Bonfim, Pacaraima e Uiramutã – para combate a exploração sexual e o tráfico infanto-juventil no estado. O Governo do Estado, por meio da Setrabes, atua nas ações de articulação e capacitação dos profissionais desses municípios.

Simone Cesário