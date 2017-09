Rede Cidadania: Suely Campos inaugura atelier de costura e entrega certificados

No Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, criado por meio da Lei Federal 11.133, de 14 de julho de 2005 e comemorado nesta quinta-feira, 21, Roraima celebra avanços significativos nas políticas públicas voltadas a esse público.

Entre as inciativas do Governo do Estado, o destaque é o aumento de mais de 100% na quantidade de atendimentos de um dos maiores centros especializados de atendimento às pessoas com deficiência: a Rede Cidadania Atenção Especial, unidade gerida pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social).

Nesta quinta-feira, 21, durante evento realizado na unidade para entrega de uma nova oficina, conclusão da capacitação dos usuários da Oficina de Panificação e a entrega de materiais para as oficinas de artesanato e de uniformes, a governadora Suely Campos destacou os avanços realizados em seu governo.

Ela destacou a criação do Fepede (Fundo Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência), instituído no dia 18 de maio deste ano, para o qual foram repassados pelo Governo, R$ 335.159,60.

“E não serão apenas recursos estaduais destinados ao Fundo, mas também de outras instituições, de forma que este seja mais um mecanismo de ampliação das políticas da pessoa com deficiência no Estado”, ressaltou a governadora.

Suely pontuou ainda o aumento de pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho por intermédio do Sine-RR. “Entre 2013 e 2014, apenas 17 pessoas foram inseridas no mercado de trabalho. Já entre 2015 até agora, foram 175 pessoas com deficiência empregadas e tendo a oportunidade de desenvolvimento. E iremos avançar ainda mais”.

Nova oficina

Nesta quinta-feira, Suely Campos inaugurou o atelier de artesanato e corte/costura, em parceria com o Cepeam (Centro de Estudos e Pesquisas da Amazônia), uma nova oficina da Rede Cidadania Atenção Especial, que atenderá tanto os usuários da unidade como seus familiares. Os orientadores serão servidores da Rede Cidadania Atenção Especial, capacitados pelo Cepeam. A primeira turma será composta de 20 pessoas e as aulas iniciam em outubro, se estendendo até dezembro.

Mais capacitações

Ainda na manhã de hoje, foram entregues os certificados de conclusão para 22 usuários que participaram da quarta capacitação promovida pelo Senai-RR para os integrantes da Oficina de Panificação, que hoje conta com 70 usuários, a partir de 14 anos, que produzem pães, doces e salgados, tanto para consumo da unidade, como uma forma de qualificação para o mercado de trabalho.

Um dos usuários que receberam o certificado foi Sílvio da Silva, que garante: “Nossa vida é um grande aprendizado e com muitos desafios que precisamos superar todos os dias. Hoje vocês vão provar nossos produtos e comprovar o resultado do nosso esforço e do nosso empenho na oficina”.

No último dia 13, a oficina passou a realizar uma ação social – a cada semana, dois cidadãos venezuelanos do CRI (Centro de Referência do Imigrante) acompanham a produção de pães, de modo que possam se qualificar para exercer a atividade e iniciarem uma profissão no Brasil. Além disso, todos os dias serão produzidos 500 pães que serão distribuídos no abrigo.

A diretora da Rede Cidadania Atenção Especial, Patrícia Lima, adianta que serão realizadas mais quatro capacitações até o final do ano. “No mês de outubro, serão realizadas capacitações de folheados e tortas e sobremesas geladas; no mês de novembro será de pizzas e, em dezembro, de panetones”.

Materiais e uniformes

Ainda no evento, a governadora realizou a entrega de kits de artesanato, compostos por materiais como linhas, agulhas, miçangas, tintas, e outros, que serão utilizados nas oficinas da unidade. E os 1.249 usuários também receberam uniformes.

Roraima avança nas políticas para pessoas com deficiência – O Governo do Estado tem se empenhado no avanço das políticas da pessoa com deficiência. Entre as principais conquistas, está o aumento de 116% na quantidade de pessoas atendidas, que passou de 578 usuários no início de 2015 para 1.249 atualmente.

A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos, ressalta que este é um dia para celebrar todas as conquistas. “A governadora Suely Campos não mede esforços para garantir a qualidade de vida e a inclusão da pessoa com deficiência. Hoje temos um dos maiores centros de atendimento especializado do país e, cada oficina aqui implantada, é a comprovação de que acreditamos no potencial de cada um e que a deficiência jamais pode ser um limite”.

Para a aposentada Joelma Nascimento da Silva, a Rede Cidadania Atenção Especial foi o local onde encontrou o apoio especializado para o desenvolvimento da filha Lorena, de nove anos, que tem Síndrome de Down.

“Foi aqui que minha filha avançou muito na fala, no desenvolvimento como um todo e aprendeu a dançar. Sem esse atendimento, dificilmente teríamos conseguido esses avanços. Sonho que um dia ela será uma professora de dança”, diz a mãe emocionada.

Outro avanço nesta gestão foi a regulamentação, por meio de Artigo Constitucional, para redução da carga horária em 50% do servidor público com deficiência ou que possua algum dependente com deficiência.

“São ações que contribuem para um Estado cada vez mais inclusivo, com políticas que buscam melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência e de suas famílias”, ressalta Emília Campos.

O vice-presidente do Coede (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência), Francisco José Pinto de Macedo, é categórico ao afirmar o momento positivo que Roraima está vivendo.

“A pessoa com deficiência nunca foi tão bem assistida em Roraima como na gestão da governadora Suely Campos. E falo também como pai de usuária da Rede Cidadania Atenção Especial”. E completa: “Com o Fundo Estadual, vamos ter independência para desenvolver novos projetos”.

Simone Cesário