Rede Cidadania Melhor Idade encerra atividades de 2017 com formatura

Foi com muita emoção e o sentimento de superação que 23 idosos receberam o certificado do curso de alfabetização ministrado pela Rede Cidadania Melhor Idade, unidade da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), nesta sexta-feira, 15, evento que marcou também o encerramento das atividades de 2017.

“Em 2018, será implantado o EJA na unidade para que os idosos tenham a oportunidade de continuar estudando. Nunca é tarde para adquirir conhecimento e, depois que é adquirido, faz a diferença na vida de toda pessoa”, pontua a titular da Setrabes, Emília Campos.

Esta foi a segunda turma de alfabetização formada na unidade- no mês de setembro, foram 28 idosos participantes do projeto “Roraima Alfabetizado: EducAÇÃO, ContinuIDADE e Cidadania, realizado pela Setrabes em parceria com a Seed.

“As aulas de alfabetização trazem muitos benefícios aos idosos, como a melhora da coordenação motora, caligrafia, leitura, reconhecimento de palavras, além da melhora da autoestima e valorização do idoso como protagonista de sua vida”, reforça a diretora da unidade, Adriana Ayres.

Aos 71 anos, Maria do Socorro Moraes Ribeiro comemora grandes e importantes conquistas que se tornaram possíveis com as aulas de alfabetização. “Hoje sei escrever meu nome completo. Estou muito feliz por estar aprendendo e não quero parar. Tudo aqui na Melhor Idade é muito bom para mim”, disse.

As conquistas de cada idoso são comemoradas também pela família. A Auxiliadora Guerreiro é filha da Maria Stelita Salles, de 67 anos, que se emocionou com mais uma importante conquista da mãe. “Ela nunca teve a oportunidade de estudar e hoje minha mãe consegue ler, é muito lindo.Todas as atividades oferecidas pela unidade melhoraram muito a saúde e deram dignidade à minha mãe”. E brinca: “Quando crescer, quero ser igual a todos aqui – muito disposta”.

A Rede Cidadania Melhor Idade oferece atendimentos de saúde, atividades pedagógicas, desportivas e culturais. A gestão da governadora Suely Campos triplicou a quantidade de usuários, que passou de 320 para 900, além de ter implementado novas oficinas, dentre elas, atelier de corte/costura, horta, dentre outras.