Rede Cidadania: idosos retornam às atividades nesta segunda-feira

Foi em clima de carnaval a recepção aos idosos no retorno das atividades da Rede Cidadania Melhor Idade na manhã desta segunda-feira, 6. A saudade entre os que já frequentavam o projeto e a expectativa de quem está começando eram marcantes entre essa turma que já passou dos 60.

Para quem já é usuário, como a Vanda Rodrigues Vilela, de 63 anos, o retorno às atividades físicas e o reencontro com os amigos são motivos para comemoração. “Estava com muita saudade do alongamento e das conversas. Eu passei a me sentir muito melhor depois que comecei a frequentar a Melhor Idade, mudou a minha vida”, comemorou.

E hoje também começaram as inscrições para quem quer entrar na Rede Cidadania Melhor Cidade, como é o caso da Vanda Lima da Silva, de 72 anos, que trouxe o cunhado Francisco Alves de Lima, de 81 anos. Vanda, que por problemas no joelho hoje depende de uma bengala para andar, confessa que já queria ter iniciado, mas não tinha oportunidade, por isso está animada para participar de tudo o que for possível. “Quero fazer atividades físicas, como a hidroginástica, e cuidar mais de mim agora. Também quero conhecer pessoas, conversar e, se Deus quiser, voltar a dançar forró”, disse.

Conforme a coordenadora da Rede Cidadania Melhor Idade, Adriana Ayres, os usuários que já frequentavam estão atualizando cadastro e passando por uma reavaliação para definir de quais atividades participarão neste ano.

“Já os novos usuários estão passando pela avaliação de uma equipe multidisciplinar, que inclui assistente social, psicóloga, terapeuta ocupacional, enfermeiro e médico. E se depois da avaliação médica houver necessidade, são encaminhados para o fisioterapeuta”, explicou a coordenadora.

Após passar por essa equipe e avaliadas as condições de saúde de cada idoso, eles já iniciam as atividades. “Para este ano, vamos abrir novas turmas para o projeto de alfabetização, cuja primeira turma deve se formar no mês de junho, e novos projetos devem ser iniciados ao longo de 2017”, adiantou Adriana.

Inscrições

A Rede Cidadania Melhor Idade desenvolve um trabalho com idosos a partir de 60 anos, com atividades esportivas, pedagógicas e culturais, além de atendimentos de saúde e orientações em geral. Com mais de 600 usuários que encerraram as atividades em 2016, a expectativa é ampliar para mil usuários este ano.

Para os interessados em participar, as inscrições para as 400 vagas que estarão disponíveis para 2017 podem ser feitas na Rua Cabo PM Lawrence de Melo, 259-A, Caranã, das 8h às 17h. Para se inscrever, é preciso ter 60 anos ou mais e levar RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e duas fotos 3X4.

Simone Cesário