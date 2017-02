Rede Cidadania: estufa será construída em parceria entre Femarh e Setrabes

A Fermarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e a Setrabes (Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social) firmaram uma parceria para a construção de uma estufa na Rede Cidadania Atenção Especial.

De acordo com Rogério Martins, presidente da Femarh, toda a produção será destinada para a Rede Cidadania. “Nós estamos com essa parceria onde a Femarh vai ajudar a ampliar a estufa que já existe, e com o aumento da produção será o suficiente para atender toda a Rede Cidadania”, comentou.

A Fundação vai doar toda a madeira necessária para a produção de hortaliças, maracujá e outras variedades de frutas e legumes, além de promover a sensibilização ambiental. “Com essa parceria estamos levando à comunidade que participa do projeto a entender um pouco sobre educação ambiental”, destacou Martins.

A diretora da Rede Cidadania Atenção Especial, Patrícia Lima, agradeceu a parceria. “Isso só vai enaltecer nosso projeto com nossos usuários, possibilitando ainda a produção desses alimentos que serão consumidos aqui mesmo”, finalizou.

Rosi Martins